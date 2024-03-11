三女教师被指虐童遭网民肉搜公开个资 律师：已触法

幼儿园三名女教师被指虐童，有公众肉搜涉事教师的个人资料，并在社媒设立账号公开这些资料。受访律师认为，这已构成恶意公开隐私（doxxing）行为，即使用的是私人账号也难逃罪责。

杨厝港一带的幼儿园2月底传出有女教师把孩童关进黑漆漆的房间，还带进厕所又掐又打骂，甚至恐吓“剁手”，不少家长报警处理。三名涉事教师已经被停职，也被禁在调查期间担任幼教业的任何职务。

爆料账号已撤下 一度逾2800人追踪

《联合早报》记者在网上搜索一轮发现，三名涉事教师的个人社媒账号已全数撤下。

尽管涉事教师的名字未被公开，但她们的个人资料已被网民起底，有人3月初在社交媒体Instagram设立账号，公开涉事教师的照片和名字。

该账号原本设定为公开账号，但不久后换成私人账号，已有超过2800人追踪，但目前已撤下。

对此，廖玲铃律师事务所董事经理廖玲铃和实习律师努法蒂（Nur Fatin）答复《联合早报》询问时说，账号贴出照片和名字，已构成恶意公开隐私罪名。

廖玲铃解释，根据防止骚扰法令，恶意公开隐私的定义涵盖三种情况，即发布个人资料意图造成骚扰、惊慌或不安；发布个资让受害人害怕遭受攻击，以及公开个资借此煽动暴力。

她说，尽管账号贴文没有留下恶意评论，但其介绍却写道“揭露新加坡的恶魔幼儿教师” “家长们当心”和“为所有受虐儿童取回公道”等字眼。

“虽然有人可能会觉得贴文旨在提醒家长，留意新加坡教师的虐童行为，但‘正义’和‘揭发’等字眼已表明，发贴文者意图对涉事者造成骚扰、惊慌或不安。”

努法蒂也说，发贴文者选择在社媒发文，而不是向警方举报，也说明其用意不是在提醒公众，而是邀请公众骚扰照片里的人。

律师：受害人可报警或索赔 境外发帖者同样有法律责任

被恶意公开隐私的人可以报警，或者通过民事诉讼索取赔偿，也可以申请个人保护令或加速保护令，禁止他人继续公开个人资料。

如果发布在网上的资料有误，涉事者也可以向法庭申请庭令，要求发贴文者更正或停止继续发布错误资料。

Fortress Law董事欧阳伟恩律师受访时说，防止骚扰法令具有治外法权效力，即使在新加坡境外发布贴文，发贴文者也可能要承担责任。

他说，发贴文者可能被提告诽谤，分享或引述贴文也会涉及诽谤。“对已结案和未结案的案件作出评论是有区别的，任何人若损害或干扰法庭诉讼，可能会触犯藐视法庭的罪名。”

另外，廖玲铃说，账号是否公开，与贴文的意图和造成的影响有关；将账号设置更改为个人账号，不能改变之前是公开账号的事实，而且已意图对照片中人造成骚扰。“即使目前已是私人账号，但受影响的个人仍会遭到骚扰，追踪者也有可能会骚扰或攻击受影响的个人，所以发贴文者依然会面对刑事责任。”

贴文公开相关个资并鼓励骚扰 将构成恶意公开隐私罪

欧阳伟恩说，相关法令对“发布”的定义也包含本地公众能看到贴文，因此将账号设为个人账号，并不能免除发贴文者的罪责。

他建议公众负责任地行使言论自由权，并适当地考虑到涉事者获得公平审判的权利。“虽然这个课题牵动着大家的情感，尤其涉及孩子的情况下，但这对孩子和司法程序都没有帮助。”

努法蒂也说，公众应避免发表这类评论，或在贴文下留言。“如果某个公众人物针对众所周知的事实接受采访，那么发布受访视频是可以接受的。如果是在公共场合发生的纠纷，也可以在网上发布，但仅限事实陈述。倘若贴文包含相关人士的资料，并鼓励他人骚扰相关人士，则会构成恶意公开隐私的罪名。”

根据防止骚扰法令，任何人蓄意发布他人资料对受害人造成骚扰、暴力或恐慌，若罪成可被罚款最高5000元，或坐牢最长一年。