方国光8月接任新科大校长

新加坡科技设计大学今年8月将迎来新校长，现任教务长方国光教授将接替张道昌教授，领导新科大。

张道昌（70岁）在新科大15年前创办时扮演关键角色，是创始教务长，2018年4月起出任新科大第二任校长。他今年7月底卸任后，将继续任新科大的教授。

2021年加入新科大担任教务长的方国光（61岁）在学术界有丰富的经验，他毕业自新加坡国立大学和美国康奈尔大学，曾在国大担任土木与环境工程系主任、高级副教务长。

新科大星期一（3月11日）配合校方推出的战略计划“飞跃新科大”（SUTD LEAP），透露领导层更动的消息。

建筑与可持续设计课程策划总监戴礼翔教授将升任副校长兼首席创新与企业官。此外，教务长职务范围也会扩大，将兼任首席学术与创新官，校方正在全球物色适合的教务长人选。

张道昌致辞时说，增设副校长兼首席创新与企业官，以及扩大教务长的职务是一个重要的举措。“这反映了紧密结合教育、科研、创新与企业的重要性，进一步推动新科大成为以设计主导的科技顶尖大学。”

“飞跃新科大”计划 推动学术界与企业协作

“飞跃新科大”是校方接下来的战略计划，旨在进一步推动学术界与企业的协作与交流，让学生有机会学以致用，共创创新方案。

张道昌说，新科大刚成立时，校方得努力说服家长把孩子送到当时位于杜佛通道的临时校舍就读，因为在当时大学不只是一所新学府，融合科技与设计的跨学科教育模式也比较另类。这些年来，校方跨学科教育不断改进并获得肯定，为此将在这基础上加以发展。

新科大早前透露，从今年起，新科大毕业生也将获得新加坡设计业总商会的认证，肯定他们的设计技能。

方国光受访时说，社会面对的问题会更复杂，例如：人口健康、可持续发展等课题，这些都需要跨学科的协作来寻求解决方案。“创新是教育、科研和企业的交接，我们要使它们密不可分地结合在一起……新科大培育的人才，不只是为经济做贡献，也要为社会创造新的价值。”

建筑设计师出身的戴礼翔指出，工业界和学术界在设计及科研方面的交流还可加强。校方将进一步推动与企业的合作，了解业界需要的课程与人才，发展新的课程。校方也准备提早让学生有实践机会，可在入学第一年就参与创新项目。

教育部长陈振声出席了新科大的愿景与战略推介仪式。校方正筹备“飞跃新科大”的项目，届时会分享更多细节。新科大有超过5000名学生和校友。