天气转晴马国蔬菜供应增加 本地一些菜价下降

马来西亚雨季过后天气转晴，过去一个月蔬菜收成好，出口到本地的数量有所增加，一些菜价随之下降，有的甚至降了20％至50％。不过，新加坡果菜出入口商公会提醒，天气好坏并非影响供应的唯一因素。

《联合早报》记者星期一（3月11日）走访一些巴刹，向蔬菜摊贩了解情况。

摊贩：蔬菜供应在农历新年后增加 价格下降

芽笼士乃巴刹菜贩王仲洲（61岁）受访时说，最近从马来西亚进口的一些蔬菜确实便宜了，如菜心、长豆、茄子等，价格大约是在一个月前开始下降。“以前进口一公斤菜心大概是2元3角，现在是1元7角。”

但他说，这样的价格会维持多久还得看天气，如果又连续下雨，蔬菜的价格还是会涨回去。

另一菜贩林枝昇（56岁）也反映，马来西亚的蔬菜供应在农历新年过后增加，原因是近来天气好转。

他说，春节后雨水不多，且阳光充足，有利于蔬果收成。“比如茄子，去年12月到农历新年这期间，我们的售价大概是一公斤5元到6元，因为当时是雨季嘛，所以很多蔬菜都坏掉了。现在天气好转，收成也变好了，所以价格会减低，一公斤大概是3块多。”

摊贩：市场需求也影响蔬菜价格

但林枝昇指出，蔬菜价格的变化也取决于需求，雨季恰逢农历新年，需求超过了供应，所以价格上涨。

也在芽笼士乃巴刹售卖蔬菜的陶菲克（Taufik，37岁）说：“红辣椒上个星期大概是一公斤6、7元，但现在供应稳定，已经减至4元。”

他坦言，无法预测菜价是否会维持在目前的水平，因为一些蔬菜如长豆和包菜，是回教斋戒月期间受欢迎的蔬菜，不仅在本地，在马来西亚也是如此。因此他预测，从本星期二（12日）开始的斋戒月期间，一些蔬菜的价格难免会上涨。

消费者：没明显感觉到菜价降低

经常到巴刹买菜的温丽陵（62岁，家庭主妇）表示，没明显感觉到菜价降低。她举例说，在冠病疫情期间，一些包装出售的蔬菜是三包5元，现在也是同样价钱，并没有减低。“现在到巴刹买菜没有起价已经很好了……每样东西都起价，起价后就不会下滑了。”

天气不是影响蔬菜价格的唯一因素

新加坡果菜出入口商公会副会长陈春发受询时证实，近期马来西亚天气好转，出口到新加坡的蔬菜供应的确有所增加，一些蔬菜的价格因此甚至下跌50％。

但他强调，天气好坏并不是影响蔬菜供应和价格的唯一因素，其他要素包括耕地的增减、菜农们在同个时间点是否种植相同或不同的农作物等。