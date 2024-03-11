手头紧专程来新干案 中国男子涉连环破门行窃判监两年

中国籍男子因为手头紧，在总统选举前专程飞到本地，并在投票日连闯多间住宅区单位行窃。他在行迹败露后买机票试图离境，登机前一刻被捕，最终被判入狱两年。

36岁的被告卫庆友（译音）于星期一（3月11日）在国家法院承认三项破门行窃罪，法官将另外三项刑事擅闯罪纳入考量后作出判决。

《联合早报》早前报道，被告专挑2023年9月1日总统选举日干案，因为国人和警方当天都在关注总统选举，他以为自己有机可乘，接连干案。警方在接获报案后展开调查，迅速锁定被告身份，并在接到报案19小时内捉人。

被告被捕前已经办好离境手续，在离境大厅被警察拦下。

被告（右二）在樟宜机场离境大厅被警方拦下，押回警局。（警方提供）

被告聘请司机载他去干案

案情显示，被告在中国面对经济困难，决定来新加坡行窃。他在2023年8月27日抵达我国，入境不久就买了螺栓剪、撬杆和锯子等工具，还请了一名司机把他带到不同地点干案。

被告在事发当晚7时左右，最先来到奧立夫路（Olive Road）一带的住宅区，翻墙闯入一间单位犯案。

被告偷走总值约1550元的各国外币现金和金饰，还撬开屋内三个保险箱。

被告过后潜入巴西立路一带的私人住宅单位干案。他在同晚8时28分潜入一间单位干案，过后翻越隔墙进入毗邻单位行窃。

被告在毗邻单位翻箱倒柜时被女佣撞见，后者立即通知雇主，屋里共四人于是展开围捕，被告挣扎一番后逃脱，但随身携带的背包却被扯下，留在案发现场。

据早前报道，警方接到屋主通报后到场调查，并从背包里的物品上采集到被告的脱氧核糖核酸（DNA），查到被告的身份。警方进一步追查后发现被告打算离境，于是在9月2日到机场埋伏，在被告登机前一刻捉人。

警方在行动中起获的物品包括各国外币现金、背包和一些干案工具。（档案照片）

根据法庭文件，被告遗落背包侥幸逃脱后没有停手，他继续在附近徘徊，当晚9时18分又闯入第三间单位行窃。

被告撬开厨房窗口进入屋里，撬开多个抽屉和一个保险箱，偷得1500元现金和一对价值132元的金耳环，并在确认警方不在附近后才逃离现场。

庭上透露，第一和第三间事发单位的屋主分别在案发隔天早上和事发当晚报警。

控方指出，被告预谋干案，专程来新加坡干案，甚至还聘请司机带他到不同的犯罪地点。被告也在罪行被发现后继续犯案，因此促请法官判被告坐牢24个月至28个月。