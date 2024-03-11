受大潮影响 东海岸低洼地淹水

受大潮影响，新加坡沿海一带从星期天（3月10日）起，将连续四天出现超过3.2米高大潮，星期一（11日）中午时分更达3.4米，东海岸不少低洼地区都被海水淹没。

根据国家环境局网站资料，我国海域从星期天的四天里，会有3.2米高的大潮，分别是10日上午10时56分的3.2米、11日上午11时41分的3.4米、12日中午12时28分的3.4米，以及13日下午1时18分的3.3米。

《联合早报》记者星期一上午到东海岸一带时，天气非常炎热，艳阳高照。上午10时许一些通往新加坡海峡的排水沟，水位已明显比平常高，到11时30分左右海水不断从排水沟溢出，淹没了附近的低洼地区，包括一些支路、长凳区和沿岸的草地。

情况持续约三个小时，下午1时许水位开始下降。

东海岸一些地区已放置告示牌，说明11日上午11时至下午1时，以及12日中午12时至下午2时会出现涨潮，提醒公众在这期间多加留意，切勿踏入低洼地区。

国家公园局人员也到场观察，即时掌握和通报现场情况。

星期一（3月11日）上午11时30分左右海水不断从排水沟溢出，民众不禁停下脚步观察。（白艳琳摄）

刘美玲（33岁，幼教教师）趁学校假期与丈夫带了念小学的女儿到东海岸附近游玩，他们路过时刚好看到排水沟满溢海水的情况，不禁停下脚步观察。 “我觉得大白天出现积水情况很特别，刚才也在排水沟看到一些小鱼。”

乌敏岛码头附近商店街未出现海水高涨导致淹水情况

至于不时因豪雨而淹水的乌敏岛，脚踏车出租店业主林财喜（68岁）受访时说，公园局人员两三天前曾通知附近业主接下来几天会有大潮，他也已做好准备把脚踏车都垫高。但在星期一，码头附近的惹兰贝干乌敏商店街没有出现海水高涨导致淹水的情况。

公用事业局星期一也在脸书贴文，解释这一天文现象。

公用局说，太阳、月亮和地球连成一线，对海水的引力作用就会增强，引发大潮的自然现象，导致某些地区出现比平时更高的潮水。因季节变化的涨潮，导致一些沿海地区的低洼地区淹水。

根据过去10年记录，新加坡南部海岸在2014年、2015年、2018年和2019年的1月份和2月份观测到高达3.4米的潮位。

过去最高的潮位发生在1974年2月9日，潮涨高达3.9米，当时全岛多个地区都被1米高的海水淹没。