本地研究：冠病由母传婴概率极低

本地三家医院的研究显示，确诊冠病的孕妇将病毒传给体内婴儿的概率很低。

竹脚妇幼医院、新加坡中央医院和新加坡国立大学医院对371名怀孕期间感染冠病的女性和新生儿的观察研究发现，只有四名或1.1%的婴儿出生后被确诊感染冠病，其中三人的母亲接种了冠病疫苗，另一婴儿的母亲没有接种疫苗。这表明，冠病由母传婴的概率很低。

该研究的高级作者、竹脚妇幼医院新生儿科资深顾问医生杨起泰说：“我们的研究向准父母和医护人员保证，冠病在母婴间的传播率极低。与国际报告相比，传播率也低得多。这可能是我国孕妇的疫苗接种率较高，这也解释了为什么已接种疫苗的孕妇感染冠病后，出现中度至重度症状的概率相对较低，而且对干预措施的需求也较小。”

接种冠病疫苗对孕妇来说非常重要

研究结果强调，接种冠病疫苗对孕妇来说非常重要，未接种疫苗的孕妇患病后，出现重症或进入加护病房比率，比已接种的孕妇高了三倍多。与未接种疫苗而受感染的孕妇相比，接种疫苗的孕妇患病后病症较轻，需要重症监护的比例也较小。

未接种疫苗的孕妇出现中度或重度症状的比率是8%，已接种疫苗的孕妇为1.8%；在入住加护病房方面，前者比率是8%，后者为1.4%。其中一名未接种的确诊孕妇，需要体外膜肺氧合（ECMO）仪器支持。

研究还发现，与感染非奥密克戎毒株的孕妇相比，感染奥密克戎的孕妇症状较轻，需要重症监护的概率也低很多，分别是9.0%对1.0%，需人工输氧的为3.8%对0.3%。

此外，与感染非奥密克戎毒株的孕妇相比，感染奥密克戎毒株的孕妇，所生的新生儿需要重症监护概率也较低，分别是14.1%对3.8%。

该研究时间为2019年12月至2022年2月，涵盖了从首次发现该病毒到2021年底出现奥密克戎毒株这段时间。由于2021年6月起，孕妇开始接种疫苗，因此参与研究者被分为已接种和未接种两组。

参与研究的353名孕妇中，278人在怀孕前或怀孕期间接种了至少一次疫苗，占78.8%，另有75人未接种疫苗。

杨起泰医生说，孕妇必须及时接种冠病疫苗，以确保家人的安全。虽然这项研究的目的不是关注母体接种疫苗对新生儿的影响，不过，此前医院的另一项研究显示，怀孕期间接种冠病疫苗，保护新生儿出生六个月内免受感染的有效率高达44.4%。