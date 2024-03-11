首届黑客松让小学生学习借助数码技能 应对气候变化

对12岁的安娜贝拉（Annabella Azahari）来说，要应对气候变化所带来的影响，先是要了解什么造成气候变化，才能进而想办法解决。

“汽车、工厂和火灾都是二氧化碳排放源，会造成气候变化，因此，我们通过编码让机器人模拟救助火灾场景，了解如何减少气候变化的影响。”

安娜贝拉与三名组员星期一（3月11日）在新光学校（Pathlight School）场地举办的黑客松（Hackathon）活动上，利用编码技能与纸箱等可循环材料，创造机器人及模拟场景。他们也在完成作品后，向其他参与者做简介。

安娜贝拉代表团队受访时说：“我们的机器人可以模拟从蓄水池取水，再到着火的组屋灭火的情况。与此同时，我们知道新加坡的自然资源不多，因此我的组员也想到了要让机器人增加一个能够运送木头的功能，模拟直达回收厂的场景。”

安娜贝拉与团队制作的机器人显然不是真正具备喷水灭火的能力，但这类模拟场景却能让他们思考未来可如何借助数码技能来应对气候变化。

她说：“我和弟弟在同一组，我们很享受这个过程。弟弟昨天也借助编码为我设计一款游戏，是有关如何避免乌龟吃下塑料的。”

约200名中区低收入家庭小学生参与黑客松

黑客松是中区社理会和大华银行为数码学习营（My Digital Bootcamp）增添的新项目，目的是让小学生能利用学到的数码技能，克服现实生活中的挑战。共有约200名中区低收入家庭的小学生参加这个黑客松活动。

另一个四人团队设计了一款适合四岁至八岁孩子，学习如何分类可循环物品的游戏。其中一名组员阿兹维尔（Azzir Ehan，12岁）说：“我们小学一二年级时就已经学习物品分类了，我们也想让一些面临气候变化国家的孩子，能够通过游戏的方式学习这个知识。”

中区市长潘丽萍受访时说，接下来会继续和大华银行探讨让学生通过学习营，学习生成式人工智能等数码技能，确保低收入家庭的孩子不会落于人后，同样有机会接触这类课题。

“可持续概念如今是一个重要议题，企业也有这方面的义务。我们何不把这个概念与学生所学的连接起来，让学生了解他们在日常生活中，能够扭转气候变化所带来的影响。这可作为他们未来的学习或职业发展方向。”