4月1日起 e2i接手劳发局职业中心和就业与技能培训中心

从今年4月1日起，劳动力发展局属下两个职业中心，以及10个就业与技能培训中心，将由全国职工总会的就业与职能培训中心接手运营。

职总就业与职能培训中心（Employment and Employability Institute，简称e2i）和劳发局，星期一（3月11日）发文告宣布这项消息时说，移交工作完成后，e2i将管理全岛26个职业和就业服务触点，包括四个职业中心（career centre），以及22个就业与技能培训中心（Jobs and Skills Centre）。

劳发局则会继续在巴耶利峇的终身学习学院（Lifelong Learning Institute），经营职业联系站（Careers Connect）。

文告指出，通过整合管理职业中心和就业与技能培训中心，e2i将能更好地为求职者，特别是专业人士、经理、执行员与技师（PMET）、青年、弱势员工和重返职场的妇女等，提供个人化的职业辅导、技能提升咨询和就业配对服务。

劳发局将从更上游加强本地劳动力职业健康

随着e2i接手负责管理职业中心和就业与技能培训中心，劳发局将从更上游推动新举措，加强本地劳动力的职业健康，协助员工跟上不断变化的工作环境，并采取积极措施以制定更长远的职业目标。

例如，劳发局去年11月试行“北极星”（Polaris）职业辅导计划，帮助在职人士规划和提升职业发展，包括在快速新兴行业中探寻新机遇。

文告说：“e2i和劳发局将共同努力，确保过渡顺利，以帮助需要就业援助的新加坡人。”

为了不影响现有服务，在淡滨尼天地（Our Tampines Hub）和兀兰民事中心（Woodlands Civic Centre）职业中心接受职业辅导服务的求职者，会继续与他们现有的辅导员合作。这两个地点的职业中心原由劳发局经营。

劳发局也会继续通过举办流动职业联系站（Careers Connect On-the-Go）活动，到不同邻里社区，协助求职者配对工作。从2018年至2023年，流动职业联系站计划已让超过4万1000名求职者受惠。

总理公署政务部长、职总副秘书长陈国明是在2月27日于国会宣布，e2i将从下个月扩大职责，为更多人提供个人化的就业辅导、工作配对，以及提升技能服务。