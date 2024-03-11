辨别出被肿瘤重组的免疫细胞 新科研研究有助更精准抗癌

肿瘤能改变患者体内的部分免疫细胞，为自身提供生存保障。本地团队最新研究，成功找到辨别这些受影响中性粒细胞的方式，为将来更精准治疗癌症打好基础。

中性粒细胞（neutrophils）被视作人体免疫的第一道防线，是人体重要的免疫细胞之一。因此，这项研究成果意味着，将来治疗癌症时或可针对性消灭经重整的中性粒细胞，而不影响其余正常的中性粒细胞，尽可能保障患者免疫系统健全。

新加坡科技研究局（A*STAR）新加坡免疫学组（Singapore Immunology Network）的研究成功发现了中性粒细胞被肿瘤重组（reprogramming）的过程，并通过阻止这些重组的中性粒细胞与肿瘤接触，减缓肿瘤生长。

这项研究成果发表在1月12日的《科学》杂志上。论文联合通讯作者、新科研高级研究员黄素芬博士指出，团队在此前研究证明中性粒细胞多样性的基础上，进一步揭示了肿瘤转变中性粒细胞的机制。

重组后的中性粒细胞 会促进肿瘤生长

研究发现，不论重组后的中性粒细胞此前是什么类型，一旦经历转变，就会获得新的特征和功能，并成为一个特定群体。团队在实验室借助胰腺癌模型，追踪了这一转变过程，发现重组后的中性粒细胞帮助促进肿瘤内部血管的生长，帮助它克服缺氧和缺少养分的问题，进而促进肿瘤的生长。

当团队针对性地阻断了这些中性粒细胞的血管促进功能，或者使它们不再与肿瘤接触时，他们成功地减缓了胰腺肿瘤的生长。

黄素芬说：“这使我们能够有选择地靶向重组中性粒细胞，从而改善并丰富癌症治疗方案，相比过去非选择性地靶向所有中性粒细胞，这带来的影响也更低。”

新科研免疫学组院长蓝康平教授将这一研究成果形容为“突破性科学”（breakthrough science），并指这将促进研究人员研发下一代癌症免疫疗法，改善国民的临床结果。

研究团队接下来也将进一步研究癌症中驱动重组中性粒细胞的因素，为未来研发出更有效针对中性粒细胞的治疗策略打好重要基础。