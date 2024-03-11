调查：四成民众同意新组屋分类框架 让组屋更负担得起

本地有四成民众认为，新的组屋分类框架能让组屋更负担得起；另外，超过八成的租房者觉得本地房租过高。

房地产交易平台PropertyGuru，星期一（3月11日）公布2024年上半年新加坡消费者信心研究调查报告。平台就房地产和相关问题，对1090名受访者进行了线上调查。

根据调查结果，40％的受访者对去年推出的新组屋分类框架持乐观态度，同意这能让组屋更负担得起；26％则表示不同意。其余受访者不确定这一变化，能否让组屋变得更负担得起。

月薪超过1万元的高收入群体中，约半数同意新框架能让组屋更负担得起；月薪低于5000元的受访者中，只有约27％这么认为，超过三成表示不同意。

按年龄来看，22岁至29岁和30岁至39岁这两个群体，同意新框架能让组屋更负担得起的比率，在各年龄层中最高，分别达到约50％和57％。40岁至49岁的受访者中，只有约35％这么认为。

去年的国庆群众大会，李显龙总理宣布，在预购组屋的订价上，政府将不再根据成熟区与非成熟区来划分，而是根据组屋地点划分为标准（Standard）、优选（Plus）和黄金（Prime）三种地段；满35岁的单身者可购买所有地段的两房式预购组屋。

新框架今年10月实施，建屋发展局到时将推出售价较高、但比黄金地段组屋低的优选地段组屋；这类组屋的买家也将获得更多购屋津贴，但也面对更严格的转售限制，例如10年的最低居住年限、首次转售也会实施津贴回收等。

根据PropertyGuru的调查，近六成受访者认为，把优选地段和黄金地段组屋的最低居住年限定在10年，有助于让那些靠近设施和交通枢纽的转售单位，维持在可负担的价格。

七成认为房租会在未来半年内上涨

针对租金方面，85％的租房者认为房租过高，84％则认为当局可以采取更多措施，抑制房租持续攀高。

另外，69％的受访者预计房租会在未来六个月内上涨，其中近五成预计租金将增加至少5％。

尽管未来的经济前景、就业市场和利率走势不明朗，调查指出，每10个本地人中仍有七人打算购房，其中一半以上，计划在五年内达到这一目标。

PropertyGuru新加坡区域经理陈智群说：“房地产一直是人们追捧的保值工具。从长远来看，房地产往往会升值，超过通货膨胀率，并带来资本收益……即使在经济衰退时期，房地产也可能保值，并随着经济复苏继续升值。”