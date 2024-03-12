七岁起吃素食 守初心护地球

“七岁的时候，妈妈告诉我，如果我吃鸡肉，小鸡将失去它们的妈妈。而且动物在被我们杀死时会感到害怕和痛苦。”

从那时开始，符丽微（31岁，小学教师）就和家人一起成为素食者。

一开始并不容易，因为在七岁之前，符丽微非常喜爱吃肉。她坦言第一年很艰难，会一直想吃肉。后来她逐渐意识到，在极度饥饿时，简单的蔬菜和米饭也能变得美味。在第三年，素食已经自然融入她的日常生活。

符丽微说：“为了确保有足够的营养，我会采取多样化的饮食策略，尽量摄入各种颜色的蔬菜和水果。最近也尝试了苹果醋，感觉不错。”

在维持素食生活方式方面，符丽微面临过一些挑战。她的亲戚曾经不赞同她继续吃素，听到他们的批评，符丽微感到很伤心，但想到动物被杀时所遭受的痛苦，她还是不忍心吃它们。

后来，她选择通过沉默，坚定地过自己的素食生活。目前，这些亲戚已不再评论她的饮食选择，周围的朋友也都很理解和支持她。

盼通过素食生活 为地球尽一分力

最近，有关素食饮食的纪录片深深影响了她。这些影片揭露动物在饲养和屠宰过程中的情况，以及饲养动物对环境的一些负面影响，例如土地污染、增加碳排放等。对环境问题的关注让她更坚定地成为素食者，希望通过素食生活为地球尽一分力。

出国旅游的时候，符丽微发现有越来越多的素食餐厅。因此，她在出国前会安排好行程，品尝当地的素食餐厅。

对于有意要成为素食者的人，符丽微认为相信自己是成功的关键。“有志者，事竟成。要相信自己。”