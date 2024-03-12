我不是笨不是懒，我有多动症ADHD

小时候念书时无法专心听课、功课没交，中三还差点不及格，当年老师眼中的“问题学生”李冠仁，两年前46岁被医生诊断有注意力缺陷多动障碍（ADHD，俗称多动症），他这才恍然大悟，求学时期的诸多不顺以及常面临恐慌发作（panic attack）等情况，全都是ADHD“惹的祸”。

李冠仁如今已是成功的企业家。他和妻子林笑岏共同经营的红娘公司Lunch Actually，业务遍布六个国家和地区，今年刚好庆祝成立20周年。

他接受《联合早报》访问时坦言在求学时期常责怪自己。“你有时会很生气，为什么简单的东西也不会做，为什么那么笨？不过，长大后我慢慢改进自己，就比较少做错事。大学时我认识了我现在的老婆后，生活变得更好。ADHD还在，但我已懂得应对它。”

李冠仁和妻子林笑岏是彼此生活和工作上的最佳伙伴。（许淑美摄）

超强专注力有利于解决问题

李冠仁和妻子性格大相径庭，前者内向、文静，后者外向，喜欢跟人交流。两人利用各自优势和兴趣，在工作上相辅相成：林笑岏主要负责管理、销售与营销，李冠仁则看管资讯科技、财务和公司策略，并且是公司的“方案专家”，哪里出现问题，他能马上投入其中，抽丝剥茧，致力于找出解决方案。

他指出，当他全神贯注解决问题时，他的整个世界会被这项任务占据，很难同时兼顾其它事情。这种超强的专注力（hyperfocus），是ADHD常见的症状。

李冠仁认为自己的超强专注力有利于他抽丝剥茧，解决问题。（许淑美摄）

ADHD是一种脑神经发展障碍，影响大约2%至7%的成年人口。心理医疗诊所Better Life副医务主任兼资深顾问心理医生尹建文指出，ADHD是天生的，不是到了成年时才病发。他解释，一些成年患者在小时候没被诊断，可能因为智商较高，或有良好扶持系统，所以不易被察觉出来。另一些患者小时候经历较多挣扎，成绩不理想，但因为以前社会对ADHD的认识不如现在那么高，以致他们被误以为是懒惰、坏孩子。

看不见的隐形障碍

事实上，ADHD可说是一种隐形的障碍，像张惠平（30岁，二手货店主）求学时常挂科，但个性外向、开朗的她曾是学生领袖，如果不说，其实很难察觉她有ADHD。

本地非盈利ADHD支援组织Unlocking ADHD创办人Moonlake Lee（李月湖）透露，有次另一个慈善团体的团员出席Unlocking ADHD的活动时悄悄告诉她：“现场的人看起来都很正常。”Moonlake Lee以此为例解释，ADHD是一种隐形障碍，患者经历的挣扎不是当下显而易见的事。

张惠平（左起第五位）个性开朗、热心，曾获颁全国青年成就奖。（受访者提供）

张惠平透露自己从理工学院护理系毕业至今，尝试了约22份工作，大部分工作都无法通过试用期。“通常他们会说我很准时，很关心人、待人友善，但这个环境或许不适合我。我已付出百分百的努力，结果却不尽如人意，让我怀疑我是不是做得不够好？”

她没有停下脚步来仔细探究原因，而是积极求职，尝试过很多领域的工作，包括护士、电话营销、零售、侍应生，甚至当过临时演员。2019年，她26岁时在一家医院工作，在同事的提点下去看医生，并被诊断有ADHD，解开了多年来挫折重重的谜团。

ADHD影响工作和人际关系

Unlocking ADHD和本地ADHD家长支援组织SPARK去年10月的调查显示，近五成的受访者难以维持工作，而35%在职场面临纪律问题。ADHD主要分成注意力难以集中、多动以及冲动三大类型。资深顾问心理医生尹建文指出，每名成人患者的病情轻重不一，但在职场面临的状况包括很健忘、工作出现很多差错、组织能力和时间管理能力不佳等。

ADHD也可能影响患者待人处事的方式，并对他们的人际关系造成一定的损坏。尹建文医生指出，一些患者的注意力不好，难以专心聆听，这样的情况一旦重复发生，会让他人觉得不被尊重。他也说，ADHD人士也可能出现难以控制情绪、冲动的情况，所以，跟人相处时比较容易发生争执，对人际关系带来负面的影响。

发挥优势克服先天障碍

张惠平创业售卖二手货，并兼职当护士。她已找到人生的立足点，并对目前的生活感到满足。（许淑美摄）

走过坎坷之路，受访的两名ADHD人士都通过找到强处和优点，发挥所长，克服ADHD先天的障碍。张惠平目前经营二手货生意ThriftstoreIAM，并在一家医院担任兼职护士，慢慢找到人生的立足点。她说：“我现在生活过得好，有工作，压力没那么大。家人开心我也开心，我觉得很满足了。”

无论诊断前或后，ADHD人士都可能面临不少挣扎。李冠仁鼓励他们：“发掘自己的兴趣并朝着它发展。只要努力不懈，它最终能让你取得成功。”