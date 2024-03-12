王瑞杰谈中国：经济发展必有起伏 重点在能否坚定推动转型

对于中国经济发展前景，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰说，没有一个国家的经济发展是一条直线的，过程中必然有起有伏，最重要的是中国是否有坚定的做法，来继续发展经济。

被问及中国能否继续吸引到外资时，王瑞杰说，短期内很难说，因为中美贸易战仍在持续，美国今年也将举行大选，这些都会是企业投资时考虑的因素。然而，他认为企业在中国经商须有长期眼光。

他举自己与一家香港企业谈及他们在中国的发展为例。对方告诉他，这些年他们经历许多风浪，但即使在情况最糟时，也没撤出中国，而是继续投资，因为对中国的长远发展有信心。中国官员的记忆力很好，会记得企业在他们困难时是撤离还是坚守。这家香港企业因雪中送炭，自那时起就再没碰过问题。

王瑞杰是在星期一（3月11日）新加坡潮州总会在醉花林俱乐部举办华语时事论坛上，与新报业华文媒体集团社长李慧玲对谈时，发表上述言论。这场以华语进行的炉边对谈主题是：“在纷扰的国际变局中，看新加坡未来的生存之路”。

中美博弈不只是场贸易战 还是场科技战

李慧玲以两会期间，中国总理李强发表政府工作报告时，为今年设下“5％左右”的经济增长目标，问王瑞杰怎么看中国经济发展。

王瑞杰说，中国是世界第二大经济体，能取得4％至5％的增长已经相当不错。但中国目前确实也面临多方面的问题。

其一是中美博弈给中国带来很大的压力，这不只是一场贸易战，还是一场科技战。王瑞杰说，芯片竞争越来越激烈，由于芯片对于发展人工智能和数码化都非常重要。中国也要创新和发展自己的科技。

“中国的经济转型，老实说是不容易的。不过他们也下了很大的决心。如果你看他们的政府工作报告，他们也提到要做的一些事务，以及要注重的一些领域。”

中国的政府工作报告将重心转向科技创新主导的未来产业，寻求以“新质生产力”打造新增长引擎。报告提出要积极培育新兴产业和未来产业，如开辟量子技术、生命科学等新赛道；并深入推进数字经济创新发展。

除了加快经济转型，中国还要面对人口老龄化和贫富差距等国内问题。

尽管很多企业对中国的信心逐渐削弱，但王瑞杰以最近两名企业家跟他分享的观点说明，在转型时期，投资者与中国政府所要解决的经济、社会问题契合，提供相应的方案很重要。

其中一人告诉王瑞杰，中国政府的经济发展方向如今非常明确，就是要解决老龄化问题，而他从事的正是这行。他想找到最有效的模式来照顾越来越多的老年人，这获得中国政府的支持，因此生意越做越好。

另一人虽从事房地产，但几年前就预见中国房地产泡沫，因此没有建豪华大房子，而是建较廉价的房子，卖给从农村或是从四线城市到三线城市打工的中国年轻人。

这名企业家告诉王瑞杰，过去在中国经商只有一关要过，即有没有盈利。但如今，商家不要想只是一关过就可以了，要过三关。这三关是：一、对民众有没有好处；二、是否符合政府政策；第三才是企业本身是否有利可图。

王瑞杰总结时说：“没有一个国家的经济发展是一条直线的，一定有起有伏，最重要是他们是否有坚定的做法，来继续发展他们的经济。”

王瑞杰：本地市场小 至少七八成企业须走出国门或出口

在谈到新加坡的经济时，李慧玲也问，政府积极推动新加坡企业往外发展，这样的情况发展下去，我国经济结构会怎样转变，本地经济会否因企业往外走而被掏空。

王瑞杰回答说，新加坡市场小，至少70％到80％的企业必须走出国门，在外地发展，或至少出口。与此同时，也有很多跨国企业和世界最大的公司，以新加坡为基地来发展事业。

他提到有数家国际制药公司在本地兴建疫苗生产设施。他曾问其中一家制药公司总裁，为何选择在新加坡设厂。

对方说，第一，新加坡政府的政策很稳定，不会随时改变。第二，疫情期间，很多大国要求设在当地的药厂优先供应给全国人民，才可以出口。这名总裁笑说，他不相信新加坡会这样做，但即使我国这么做，他还是很放心，“因为新加坡国家这么小，你的需求我三天就可以搞定了”。

王瑞杰说，这句话对他有很大的启发。新加坡虽小，但有小的好处。

“小的好处就是，你可以信赖，可以更灵活地发展，可以跟不同的国家有更好的关系。我们如果能把这个优势更好地发挥，前景还是非常乐观的。”