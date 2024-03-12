王瑞杰：储备金须根据经济规模增加 才足以助国家渡难关

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰指出，新加坡经济持续增长，因此国家储备金也须相应增加。否则，当国家的经济规模越来越大，储备金却不够，一旦有危机出现，就不足以拯救经济，无法发挥作用。

王瑞杰星期一（3月11日）出席新加坡潮州总会举办的“炉边对话”，以华语进行时事课题交流时，谈到储备金的问题。他认为接下来的国会辩论中仍会有议员质疑国家为何需要这么多储备金，而来届全国大选的竞选期间也会有政党继续倡议提取储备金来减少人民缴税。

不过，他也向现场观众解释了从建国总理李光耀和同僚为新加坡积累的储备金，对新加坡为什么特别重要。



李显龙总理2月在国会参加公共财政动议辩论时，对我国未来的财政盈余进行估算，指出在当前的经济环境和政府现行政策下，我国的国家储备金每年的增幅将与国内生产总值的年增长相等，不会出现储备金越来越多的情况。

统计局的资料显示，我国的实际国内生产总值（GDP）于2023年增长1.1%，达到5322.5亿元。贸工部早前也预测，2024年的GDP可取得1%至3%增长。

冠病疫情肆虐期间，我国政府急须为医护人员、前线工作人员及新加坡人民提供援助。时任财政部长王瑞杰，向时任总统哈莉玛和总统顾问理事会汇报，寻求批准以动用国家储备金，让国家渡过难关。

政府最终提取约400亿元的储备金，成功推行雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme）等措施来协助人民，而无须借贷。

国家储备金若不足 王瑞杰：消费税或至少18%

王瑞杰告诉与会者，如果国家借贷，负担债务的会是后代子孙。“许多国家的债务非常重，须动用多达GDP的2%来偿还债务利息。”

他也说，如果国家储备金不足，我国的个人所得税率可能得翻倍。“消费税也不会只有9%，或许至少得有18%，甚至可能还不足够。”

王瑞杰叙述最近同一群学生交流时，发现他们并不充分理解新加坡如何建立起强大的国家储备金。他语重心长地分享了建国一代领导人在国家经济早年起飞时，如何谨慎管理财政盈余，因为他们知道国家有一天会碰上危机，必须未雨绸缪。

“如果我们不懂得饮水思源、不懂得珍惜现在所拥有的，我们很快就会失去储备金这项珍贵的资源。”

须以长远眼光谨慎管理储备金

王瑞杰吁请与会者协助年轻国人了解国家储备金，及须以长远眼光来谨慎管理储备金的重要性。

有与会者提到政府在疫情期间动用储备金为国人和企业纾困，而后又分发不同形式的现金补助和购物券，会否担心国人因此产生依赖。

对此，王瑞杰说，目前没迹象显示人们过分依赖经济援助。这是因为新加坡政府推行的政策、提供的津贴，都强调人们也须承担部分费用。

政府也着重帮助人们自我提升，例如通过技能创前程（SkillsFuture）计划来鼓励持续学习、再培训和提升技能，进而改善生活。

王瑞杰强调说：“授之以鱼，不如授之以渔。”

帮助弱势群体 不能单靠政府援助

在谈到对弱势群体的帮助时，他说，单靠政府援助是不足够的。他透露，曾有官员提议把消费税提高至10%，而不只是9%，以增加国家的收入，直接帮助贫困国人。王瑞杰没有接受这个建议，因为这个做法虽然可以提高效率，但并不是最好的。

“我们不能只由政府规定人民交税，用税收来帮助有需求的人民、关怀人民。更好的做法是人人都发挥爱心，能捐献多少就捐献多少。”

他留意到在冠病疫情期间，中低收入者给公益金的捐款并没有减少，因为他们将心比心，愿意出一分力协助他人。

