是否再战东海岸？王瑞杰：愿再为民服务

针对来届大选会否披甲上阵、再战东海岸集选区，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰说，如果能继续做好工作，他很愿意再为民服务，但要“由党来决定”。他也强调不能再说“副总理竞选就一定中”，即使他参选，当选也不是必然的。

王瑞杰星期一（3月11日）在新加坡潮州总会举办的华语时事论坛，主持人李慧玲在对谈结束前问他，来届全国大选是不是在今年内举行，以及他会否愿意留在东海岸集选区参加竞选。

对于第一个问题，他先向台下观众进行“调查”，问他们的判断是今年或者明年举行选举“比较好”。不过，王瑞杰在试探民意后表明，自己也不知道，因为什么时候举行选举，由总理决定。

对于第二个问题，他并没有直接给出答案。王瑞杰说，他之所以从政，是因为小时候家境贫寒，后来能到英国剑桥大学读书并结识妻子，得益于建国总理李光耀推行的政策。

“我参政的原因和我是否继续留下来，最关键的就是我能够再做什么样的贡献，我能够怎样帮年轻一代有更好的机遇、更好地培养他们。”

他也希望能更好地照顾年长者。

上一届大选，王瑞杰最后一刻离开原本服务的淡滨尼集选区，领军东海岸集选区，最终以53.39%的得票率险胜。他星期一也请论坛与会者举手示意，认为他若再竞选，当选概率如何，多数人没表态。

对此，王瑞杰率直地说：“以前说，如果副总理竞选，一定会中的，对不对？现在你不可以这样说了。所以，这是靠人民是否会支持。”