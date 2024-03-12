“送”二手货诈定金和运费 一周50人上当

以赠送二手货之名的骗局越发猖獗，脸书上出现不少贴文称要送名牌脚踏车、吹风机等，还公开地址供取货，结果两处地址一周内近50陌生人上门，住户无奈报警，还在家门外贴“澄清”告示。

一名女网民日前在脸书贴文指，有人在脸书群组Free Your Stuff Singapore发文说要送出自己的一辆Brompton折叠式脚踏车，可到义顺22街第270座组屋取货。之后两名网友在下方留言称，也遇到类似骗局，对方提供了勿洛北3街第556座组屋和后港6道第531座组屋的取货地址。

《新明日报》记者星期一（3月11日）走访勿洛北单位时，屋主郭先生（55岁）绘述，上周星期二（5日）开始有人上门，说来取走折叠式脚踏车。

“当天就有超过10人来，我觉得不对劲，晚上报了警。那些上来取货的人也给我看了贴文，我尝试联络号码，可是打不通。”

多人上门取货 住户无奈报警

他隔天在铁门贴了便利贴，告知上来取货的人这里没有脚踏车，他们其实被骗了。自从贴了便利贴后，虽然还是有人上门，但没有敲门，看了便利贴一眼就离开。

记者走访后港单位时，住了五年的租户陈先生（62岁，旅行社员工）说，3月2日开始就有人上门，说要取走折叠式脚踏车或戴森吹风机，之后陆陆续续来了超过30人。

“那天晚上9点多到11点很多人来，我立刻通知了屋主，隔天报警。我之后在门旁贴了张纸，告知他们我们这里的地址被盗用，这里没有他们要找的人，也请他们不要再敲门了。”

完整报道，请翻阅2024年3月12日的《新明日报》。