深陷赌海 银行职员以高回报率骗17客逾百万元

深陷网上赌博，银行职员以高回报率的定存和投资项目诱导客户注资，再拿他们的钱为自己的赌博账户充值。17人被骗超过百万元。

被告罗胜阳（30岁，译音）面对22项包括欺诈、失信、伪造文件等控状。他早前承认其中九项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢五年零八个月。

根据案情，被告案发时是大华银行职员，受雇于2018年5月7日，2022年7月22日被银行停职，并在2023年1月5日被解雇。

警方在2022年7月21日至2023年3月7日期间，接到了19起针对被告的报案，指他欺骗了17名不同的受害者投资大华银行产品。

案情揭，被告一般会以高回报的投资为诱饵，诱导受害人把钱放进定期存款或进行银行投资，实际上这些钱都被转进他人的银行户头，让他用作赌博资金。

被告瞄准了那些他掌握联系方式的大华银行客户，这些客户过去曾从他那里购买过银行的产品，或在银行路演（roadshow）与他接触过。

发出虚拟账户 让受害者信以为真

他还利用大华银行的文件为他的骗局披上“合法”的外衣，向受害者做出虚假保证，称受害者的钱正按照承诺投入到产品中。

当有其中两名受害者察觉异样怀疑被告时，后者甚至保证说他是大华银行的职员，不可能是骗子，还让对方联系银行查证。

他还会发出虚拟账户欺骗一些受害者，让他们相信自己投资的钱进行了实质交易，但事实并非如此。他也会向受害者提供贷款协议，令骗局看起来更逼真。

被告骗取了受害者共计116万4137元，迄今为止，他只归还部分受害者4万5000元。

完整报道，请翻阅2024年3月12日的《新明日报》。