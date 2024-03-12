曾为李克强导览 博物馆导览员义务服务21年

为全心照顾患有唇腭裂的孩子，原本担任教师的龙矜频毅然辞去工作。然而，即使当了全职母亲，她还是没闲下来，不仅开始在乐龄中心做义工，更到本地博物馆志愿服务，成为义务导览员，至今已超过20年。

现年55岁的龙矜频博士，1993年为了能专注于照顾自己的唇腭裂孩子，决定离开教职。她受访时说，在家照顾孩子期间，她会到乐龄中心做义工，也会帮助有唇腭裂宝宝的家庭，教导和鼓励新手妈妈。此外，她也兼职当补习教师，并偶尔从事翻译工作。

当孩子渐渐长大，龙矜频希望重返职场。一次，她偶然从报纸得知博物馆在招募义务导览员，于是从2003年开始，便到亚洲文明博物馆和国家博物馆，担任双语义务导览员。如今，她也在晚晴园—孙中山南洋纪念馆、土生文化馆、印度文化馆，以及马来文化馆等服务。

在长达21年的导览员生涯中，令龙矜频印象最深刻的，是她曾在2018年，为当时来新访问的中国国务院总理李克强提供导览。

她说：“我发现在博物馆和文物馆导览，和课本上所学的历史非常不一样。因为我们可以通过自身的经历去强化导览内容。而且当我从本地人的角度和身份出发，去分享一些更接地气的生活时，我也可以听到与我不同身份背景的访客，自身的生活经历。”

问及是什么让她能坚持20多年，龙矜频说，对学习的热爱和与人交流的喜悦是最大动力，而作为一名导览员，她有机会遇见形形色色的人，并从他们那里学到新知识。

尽管经验老道，龙矜频依旧对导览工作充满热情，每当馆院展出新文物时，她总会认真准备新的导览稿，并且会念一遍给孩子听，以便不断改进。