女童四年来遭四个哥哥强奸性侵 母亲不信指控

四兄弟四年多来轮流性侵亲妹妹，其中年纪最小的哥哥至少七次在家中强奸与性侵妹妹；他承认对妹妹犯案是因为知道她非常信任兄长，不会将他们的丑行说出去。

妹妹升上中学后，终于鼓起勇气向校方透露自己被哥哥们性侵犯。岂料，亲生母亲不相信这些指控，并且对她揭发哥哥的行为感到愤怒与失望。

这起惊人的性侵案发生在2018年至2022年2月之间，受害女童当时介于8岁至12岁。

涉嫌犯案的是女童的四个亲哥哥，其中年龄最小的四哥（18岁）星期二（3月12日）在高庭认罪，他在犯案时年龄介于13至16岁。

四哥是本案第二个认罪的被告，一共面对八项包括严重强奸与性侵的控状。法官指示控方准备评估报告，让法庭考虑是否判两名已认罪的兄长进入青年改造所，案件择日下判。

另两名被告的案件仍在审理中。为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道被告的名字与其他资料，以免泄露受害人的身份。

根据案情，受害人有四个哥哥和两个妹妹，哥哥们睡在同一个卧房，受害人与妹妹们则使用另一个卧房。父母亲也规定已经发育的儿子不能随便进入妹妹的卧房，除非是要使用妹妹卧房里的镜子梳头发。

四哥在2019年首次犯案，他当时13岁，并且知道其中两个哥哥已对妹妹伸出狼爪。他声称自己有看色情片的癖好，选择对年纪最大的妹妹“下手”是因为知道这个妹妹非常信任他，并且不会把所发生的事说出去。

他通常趁妹妹睡觉时犯案，最初是用手指性侵妹妹，后来开始强奸她和逼她为自己口交。有一次，他趁没有其他人在家时，把妹妹叫到自己的卧房，然后对妹妹霸王硬上弓。妹妹曾经表示“不要”和试图把他推开但不成功。

妹妹被四个哥哥轮流性侵犯却不敢吭声，平日强颜欢笑掩饰情绪。直到2022年，当时就读中一的妹妹终于鼓起勇气把哥哥的恶行告诉校方，校方接着通知社会及家庭发展部并报警。

庭上也揭露，受害人的母亲表示不相信女儿对儿子们的指控，母亲也对受害人感到愤怒与失望，责怪她连累哥哥们。根据心理评估报告，受害人有心理受创的迹象，并且难以控制自己的情绪，因此在当局的建议下接受辅导。