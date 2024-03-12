六发电公司开发集中式发电厂模拟器 制定标准培训员工

本地六家发电公司合作开发首个集中式发电厂模拟器，并推出一系列电厂操作和管理课程，为员工提供更有系统的标准化培训，从而加强本地电力供应的安全与稳定。

新推出的集中式发电厂模拟器（Centralised Power Plant Simulator，简称CPPS）由新加坡电力与燃气学院（Singapore Institute of Power and Gas，简称SIPG）、新加坡能源市场管理局，以及本地所有发电公司合作开发，同时制定了行业的培训标准，确保电力领域劳动力的统一水平。

SIPG也与发电公司共同推出六门结合模拟器应用的培训课程。课程涵盖各级技能，包括发电厂的运作、流程管理、常见设备的警报和故障管理等，以确保操作员的安全，以及发电厂和系统的稳定。各大电力公司也派出经验丰富的员工，合作设计课程并担任导师。

参与开发集中式发电厂模拟器与培训课程的和光电力（PacificLight Power）副总经理官国田说，除了能保障国人的日常生活，电力稳定还是我国吸引外企前来设立数据中心或投资的优势之一。“若电网出现细微的扰动，也许对住家没什么影响，却可能导致科技企业和数据中心高速运转的电脑系统发生故障。”

他说：“为此，我们在模拟器里设置了超过130个情景，全都是各大电厂根据经验，将国外遇过的突发状况和解决方法总结在内。因此，即使是毫无实践经验的新晋员工也能在短短几天内，快速了解每个机器的运作和原理。”

集中式发电厂模拟器星期二（3月12日）在SIPG正式推出，文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲主持揭幕仪式时说，发电厂模拟器可以让操作员在模拟环境的安全范围内接受培训，学习处理工厂异常的状况。

刘燕玲：培训课程 助员工减少犯错成本

“这种培训方法有助于避免电厂发生停机的情况，确保家庭、办公室和工业区的电力供应不会间断，还能最大限度地减少员工在工作培训中的犯错成本，如影响生产甚至是设备损坏。”

其中一名受训学员哈利夫（Muhammad Harith，27岁）是来自圣诺哥能源（Senoko Energy）的操作员，他已完成了基础的培训课程。他说，模拟器和培训课程非常实用，尤其是在机器检修和故障排除方面。

“例如，厂里的排水泵突然异常低压，之前我需要一个个机器去排查，但是通过模拟器和课程，我们可以大概了解每个机器之间运作的逻辑，并推断出可能发生的问题，工作时会更有信心。”

刘燕玲也指出，我国预计清洁能源劳动力在2022年至2032年期间将增长80%，达到约2700名工人。“我们将需要能有效运营更加多样化的电力员工和团队，因此培训课程对于这个重要领域的未来发展非常重要。”

参与设计培训课程的六家发电公司是：吉宝万里旺热电厂公司（Keppel Merlimau Cogen）、和光电力、 胜科热电厂（Sembcorp Cogen）、圣诺哥能源、大士能源（Tuas Power），以及杨忠礼西拉雅能源（YTL PowerSeraya）。