为报复在女子饮料加壮阳药 韩国男子判监四个月

拍摄女子照片后让对方观赏，岂料却遭女子指责他侵犯隐私，韩国籍男子对此感到不满，将壮阳药掺入女子的饮料中，换来牢狱之灾。

被告是韩国籍男子金东宪（Kim Donghun，33岁），他星期二（3月12日）在国家法院承认一项使用毒药蓄意伤害他人的罪名，被判坐牢四个月。

这起事件发生于2023年11月28日晚上7时至8时左右，地点是乌节路一带的爱斯特路（Exeter Road）的综合极限运动设施TRIFECTA。受害者是一名本地女子。

为保护受害者，法官下令媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料。

案情显示，被告事发时正在该场所拍摄人物，受害者则与男友和一名友人在一起。

被告认为受害者长得好看，于是拍下对方的照片，上前让受害者观赏他的杰作。不过，受害者却不开心，认为被告未经允许拍摄他人，随后掉头离开。

此时，被告对受害者的行为感到愤怒，想要报复对方，于是想要在她的饮料中加入壮阳药。

庭上透露，被告先将壮阳药加水溶解，来到受害者的座位，将溶剂倒入受害者的饮料中。

受害者事后回到座位，喝了几口饮料，开始感到头晕。受害者注意到她的饮料盖上有白色粉末，便停止饮用，并报警处理。

饮料后来被查出含有他达那非（Tadalafil）；他达那非是用于治疗勃起功能障碍的药物。

被告事后承认罪行，也向警方承认壮阳药是他的，对受害者下药是为报复对方。

根据法庭文件，受害者无需接受治疗，已完全康复。

被告于2024年2月20日面控后就被关押至今，梳着中分发的他身穿白衣，通过视讯出庭。

被告求情：下药并非为性侵

被告求情时说，他因无法控制情绪而犯罪，下药也并非为犯下性侵罪，至今也已后悔，恳求法官轻判。

法官判被告坐牢四个月抵罪。

Urohealth医疗诊所泌尿科顾问张顺明医生受询时指出，女性使用他达那非属于“标签外使用”。这意味着，这种用药方对女性的作用尚未得到充分的验证，其安全性和有效性还不完全清楚，她们不应该在没有医生的建议下服用。

“女性服用他达那非的副作用与男性相似，包括脸色潮红、肌肉酸痛、头痛和头晕。”

张顺明提醒，男伴如果认为女伴有性功能障碍，不应给对方服用自己的壮阳药，应该携带女伴求医。