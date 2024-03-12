女摄影师两度遇见水鹿 镜头捕捉惊喜瞬间

女摄影师两次目睹野生水鹿出没万礼一带，她迅速按下快门，捕捉这罕见的惊喜瞬间。

全职摄影师李丽娜（54岁）3月4日与同样爱好摄影的友人，相约拍摄野鹿。凌晨2时，他们开车到达万礼路时，便遇上两只水鹿在路边的草地上觅食，两人赶紧兴奋地捕捉这难得的画面。

平日，李丽娜喜欢拍摄风景和鸟类，比如去三巴旺公园海岸边和樟宜湾拍摄日出和日落，或是到双溪布洛湿地公园拍摄飞禽猎食。她没想到，第一次拍摄野鹿，就得到意外的收获。

3月9日凌晨，她又前往万礼路，并在靠近动物园入口的路边，再次拍到了水鹿，这次一共有六只。

3月9日凌晨，万礼路靠近动物园入口的路边，野生水鹿在草丛中行动。（受访者提供）

“六只水鹿中，只有一只有鹿角，有鹿角的水鹿很像鹿群中的大哥。拍摄时，鹿群也在留意我们的一举一动，它们警惕性高，奉劝大家别下车靠近鹿群，避免鹿群受到惊吓跑到马路上，造成危险。”

公园局2021年估计 本地约有15只野生水鹿

李丽娜说，要拍出出色的大自然摄影作品，关键不在于使用什么相机或镜头。她认为，最重要的是拍摄时的心境，心无旁骛、全心投入是最宝贵的。尽管两次幸运地拍到珍贵的鹿群画面，李丽娜未来不打算再特意去拍摄水鹿。

“无论环境如何，重要的是我们的心境，而不是相机镜头。用心去观察，一切顺其自然，即使拍不到也没关系，把它当做训练耐心和毅力，不要因此感到苦恼或失望。”

一只水鹿看向镜头，水鹿个性机警，感觉灵敏。（受访者提供）

国家公园局曾在2021年估计，本地约有15只野生水鹿。根据2023年发布的一项研究，野生水鹿原本早在1950年就在新加坡绝迹。1970年代，动物园里的水鹿逃了出来，从此在野外落脚生存。

水鹿又名黑鹿，产于中国、印度、澳大利亚、美国和东南亚。成年水鹿躯体粗壮，肩高120厘米至140厘米，体重200多公斤。水鹿很机警，善奔跑，除非到了交配繁殖的季节，它们似乎更喜欢独自在夜晚行动觅食。它们以草、树叶、嫩枝，以及果实等为食，常到水中浸泡，善游泳，所以叫“水鹿”。