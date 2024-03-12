前总统出回忆录谈从政之路 李总理盼更多人随陈庆炎脚步挺身为国

好人如果不从政，坏人就会从政。建国总理李光耀这句话，让原本想留在银行业的陈庆炎博士，选择投身政治、为民服务，进而为新加坡做出巨大贡献。

前总统陈庆炎酝酿四年的回忆录《陈庆炎：我的政治之路》（Tony Tan Keng Yam: My Political Journey），星期二（3月12日）在新加坡管理大学举行推介会。主宾李显龙总理致辞回顾陈庆炎近半个世纪的公共服务与政治生涯时说，希望他的书能启发更多人追随他的脚步，挺身而出，带领新加坡迈向更美好的未来。

李总理说，如陈庆炎在书中所写，从政有很多挑战与牺牲，但在改善人民生活和建设更美好新加坡的过程中，也能获得深深的成就感和满足感。

2011年出任我国第七任总统

1978年，时任财政部长韩瑞生向李光耀举荐陈庆炎。陈庆炎在回忆录中忆述，他到总统府见李光耀时，原本决心婉拒从政，但李光耀的一句话让他不忍心拒绝。李光耀数次提到：“如果好人不从政，坏人就会从政，新加坡就会毁于一旦。”

陈庆炎隔年当选三巴旺区议员，之后历任教育部长、贸工部长、财政部长、卫生部长、国防部长和副总理。他退出政坛多年后，也在2011年出任我国第七任总统。

推介会上，与陈庆炎共事多年的李总理，分享了三段往事，以彰显陈庆炎的领导风范、远见卓识和奉献精神。

1985年，当李总理以贸工部政务部长身份主持经济委员会时，原本是要检讨我国长期计划，却碰上经济急剧衰退。雇主纷纷呼吁削减公积金缴交率，但部长，包括时任总理李光耀极力反对，认为这相当于削减雇员工资。

由于经济持续衰退，经济委员会的结论是必须削减公积金缴交率。这不是容易执行的举措，不仅因为政府立场强硬，也因为当时是贸工部长的陈庆炎觉得李显龙这个新任政务部长，要在这么重要的事情上公开他与既是总理也是他父亲的李光耀持不同意见，会很尴尬。

陈庆炎因此决定自己担起责任，不仅说服了李光耀和内阁部长，也公开演讲，谈政府应从根本上做改变，而不是继续推行错误政策。当经济委员会发布报告时，民间已有准备。李总理认为这彰显了陈庆炎的领导风格。他把任务委托给他人后，会放手让对方去做，他则判断何时应果断行动，然后亲自做出战略干预，确保取得关键成果。

曾大力推动生物科技 疫情凸显战略具远见

另一件事是陈庆炎担任国立研究基金会首任主席时，大力推动生物科技。李总理说，冠病疫情凸显了这个具远见的长期战略是有价值的。

疫情期间，我国科学家和研究员参与了有关病毒的全球科学讨论，我国帮助维护国际全球流感共享数据库（GISAID），促进冠病基因组数据的全球共享。我国也具开发快速检测试剂盒的能力，以及利用行业人际网络，尽早获得疫苗和药物等，保护了人民。

李总理也谈到陈庆炎参选总统的决定。陈庆炎已在公共和私人领域担任过要职，不必再证明自己，而是认为国家当时需要他做出贡献。

李总理说，陈庆炎虽赢得选举，但也付出很高的个人代价，舆论和对他的攻击比想象中严酷，甚至殃及他的家人。但陈庆炎没有退缩，努力成为所有新加坡人的总统，以尊严和威严履行这一崇高职务。

决定出回忆录 陈庆炎：望过去经验 对下一代有价值

陈庆炎致辞时说，他原本犹豫要不要出回忆录，不知道谁会有兴趣阅读他的个人想法。但冠病疫情期间，他看到我国不得不在试图化解危机的同时，着眼未来。

“我希望我们过去学到的一些经验，至少对下一代公民是有价值的。”

《陈庆炎：我的政治之路》由陈庆炎和《海峡时报》前记者许文荣合著，海峡时报出版社出版。平装本和精装本售价（不含消费税）分别是37元和72元，在各大书局出售。