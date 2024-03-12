兴化美食文化节乌节路首办 公众可体验好吃好玩好看

由莆仙同乡联合会主办的首届“兴化美食文化节”星期二（3月12日）下午在乌节路义安城广场举行开幕式，主宾是国防部长黄永宏医生，宗乡会馆联会总会会长蔡其生、中华总商会会长高泉庆等也受邀出席。开幕式非常热闹，祖籍兴化的本地歌手董姿彦和向洋一起在台上献唱歌曲，中国莆田南少林寺武僧团及新加坡莆田十音八乐也带来精彩演出。

国防部长黄永宏医生（中）、新加坡宗乡会馆联合总会会长蔡其生（左二）、莆仙同乡联合会会长方志忠（左三）一起在台上为兴化美食文化节揭幕。莆仙同乡联合会副会长张志建（左一）、执行会长吴伟（左五起）、 副会长周家萌、副会长陈金勇也一起合影。（吴先邦摄）

莆仙同乡联合会会长方志忠在致辞时说：“我们把兴化人最好吃的、最好看的和最好玩的东西，在繁忙的乌节路旅游区呈现出来，会吸引到更多不同种族、籍贯的本地人和各国来的旅客，认识新加坡多元文化中的兴化文化。这个盛会能让土生土长的二代三代兴化人对自己的族群有更多的了解，加强归属感。”

兴化美食文化节从3月12日至17日一连举办六天。民众可在活动上品尝到30多种兴化食物，每一道皆采用购自中国莆田的新鲜食材制成，例如复茂肉饼、兴化红团、天九湾炝肉等。

黄永宏：活动唤起对长辈美好回忆

黄永宏在方志忠的带领下参观了活动现场，并品尝一些知名的兴化美食。

也是兴化人的他说：“兴化美食是我们成长中最日常的一部分。每逢过年过节，我的妈妈一定会准备兴化美食。时至今天，我们一家人还是会在每个农历新年初一早上欢聚 ，享用一碗热腾腾的兴化面线。虽然我母亲已经在好几年前过世了，但她生前教会帮佣准备她的拿手兴化面线，所以我们到现在还能吃到她那碗面线的味道。”他很高兴，兴化美食文化节唤起大家对父母和已故长辈的美好回忆。

活动入场免费，公众除了能欣赏由福建省莆仙戏剧院、莆田南少林寺武僧团，以及新加坡莆田十音八乐等带来的精彩文化表演，也可购买每张价值20元的固本到美食摊兑换食品。

公众郑炎喜（75岁）说：“这里的食物价格比一般兴化餐馆便宜，价格大众化。不过位子太少，而且如果户外太炎热或下雨，会造成一些不便。”

另一名公众陈玲玲（52岁）也带着80岁父亲前来品尝兴化美食，她说：“本地没有太多兴化文化活动，希望主办方未来能举办更多类似活动，让年轻人对兴化美食和文化有更多认识。”

莆仙同乡联合会10月组团到莆田寻根

新加坡约有2万7000名兴化人，但实际人数应有8万至10万人，因为很多兴化人在登记籍贯时只有“福建”这一选项，并未细分来自兴化。莆仙同乡联合会成立于2019年，短短几年间，会员人数已从最初的200人增至目前的1000人。

莆仙同乡联合会计划在今年10月组团带领本地第二和第三代兴化人到莆田寻根，深入了解自身的根源和籍贯。曾兄弟旅行社在兴化美食文化节会场上特设展位，方便有兴趣的人士报名。这是莆仙同乡联合会首次组织大规模的寻根团，为确保行程质量，人数将限制在200人。