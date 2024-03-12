新加坡越南游客沙巴遇车祸二死四伤 肇事罗厘司机被扣留

五名新加坡人和一名越南籍女子在马来西亚沙巴乘旅行巴士旅游时与罗厘相撞，其中一名新加坡男子与一名越南籍女子当场身亡，29岁肇事罗厘司机已被扣留。新加坡驻吉隆坡最高专员公署正前往斗湖提供援助。

这起车祸发生在星期一（3月11日）下午3时30分左右，在沙巴州仙本那至斗湖公路20公里处的卡隆邦路段，车祸涉及两辆罗厘和载有五名新加坡籍旅客和一名越南籍旅客的小型旅巴，他们的年龄介于11岁至71岁。

仙本那警区主任李炳強接受《联合早报》询问时说，事发时，其中一辆罗厘失控撞上迎面开来的小型旅行巴士，导致旅行巴士翻覆。仙本那警区文告中也说：“撞击产生的碎片飞向了另一辆罗厘的前挡风玻璃，导致玻璃破裂。”

旅行巴士上一名60岁新加坡男子以及40岁越南女子当场死亡，另五人（包括旅行巴士司机）则受轻重伤，被送往斗湖医院治疗。

一家三口同行 母亲与丈夫女儿阴阳相隔

李炳強说，旅行巴士的四名乘客是朋友，职业都是德士司机。越南籍死者是其中一名伤者的妻子，同行的还有他们11岁的女儿。

旅行巴士的司机和两名乘客在事故中受重伤，另一男乘客和11岁女生则受轻伤。

两名涉事罗厘司机都无恙，肇事的29岁的马来西亚籍罗厘司机事发后被警方拘留至3月16日，以协助调查。

李炳強也说，一行人10日从新加坡抵达亚庇，相信后续行程可能是到仙本那“跳岛游”，不料途中遭遇车祸。“罗厘失控原因和车祸仍在调查中，警方正在积极寻找目击者。”

外交部：正向受影响国人与家属 提供领事援助

新加坡外交部回复《联合早报》询问时证实，当局正通过新加坡驻吉隆坡最高专员公署向受影响的新加坡人与家属提供领事援助和支持。最高专员公署也与沙巴当局保持密切联系，并前往斗湖提供进一步的帮助。

发言人说：“外交部向逝者的家属表示最深切的慰问，并祝愿受伤的新加坡人早日康复。”