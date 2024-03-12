免签刺激游兴 2月来新中国旅客激增八倍达32万人次　

今年2月来自中国的入境旅客同比激增逾八倍，排在各来源地之首。

新加坡旅游局星期二（3月12日）公布的数据显示，2月入境我国的旅客达144万人次，环比维持不变，但同比增加五成。五大旅客来源地依序是中国、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚和英国。其中，中国旅客达32万7000人次，较去年同期的3万5300多人次，增加超过八倍。

旅游局的数据和一些航空公司、旅行社的统计大致相同。

新中免签和泰勒丝演唱会 刺激我国旅游业

分析认为，刺激我国旅游业的原因主要是中国和新加坡实施免签，使中国普通护照持有者从2月9日起可免签在新加坡停留最多30天；以及美国歌坛天后泰勒丝最近在本地开唱。

东航新加坡营业部总经理吴琪威在受访时说，今年2月9日至29日的航班量比2023年同期增幅逾七倍，旅客人数增幅近10倍。

Trip.com新加坡总经理翁铭俊受询时也说，尽管2月天数比其他月份少，但2月从中国到新加坡的航班、酒店以及旅游产品的预定数量比去年同期增长459%。同时，平均每次预定的开支也同比上涨30%。Trip.com隶属总部位于上海的国际旅游服务供应商携程集团。

“这表明，在免签政策颁布以后，中国游客不仅对新加坡的兴趣比以前更高，也更愿意在新加坡消费。”

翁铭俊认为，目前市场表现释放出积极信号，“这也和旅游局在年初所预计的一致，即尽管今年的旅客人数可能还达不到疫情前2019年的水平，但今年的旅游收入将可能接近或达到2019年的水平。”

旅游局早前预测，今年的入境旅客将达到1500万至1600万人次，为我国带来约260亿元至275亿元的旅游收益。

星宇国际商务交流有限公司总经理严红霞在受询时也指出，免签政策对商务访团影响并不大，普通游客的数量则大大增加，其中约80%为自由行。星宇公司在本地经营10年，主要接待从中国大陆赴新的商务、家庭游客。

“除了免签政策和美国歌坛巨星演唱会，本地最近还有各种国际会议和女子高尔夫球赛等国际赛事。所有这些助推了本地酒店的价格，我的感受是农历新年至今，本地四五星级酒店价格上涨10％至20%。”

学者：旅行社短期内 人手和资源或不够

新加坡社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）博士接受《联合早报》采访时指出，中国在疫情前就曾是新加坡最大的旅客来源国，本地旅游业界对于现在的情形应该并不陌生。主要问题是，疫情期间经营中国业务的旅行社生意受到冲击，员工数量削减。如今面对大客流，旅行社可能短期内会面临人手、资源不足等挑战。

“但这不会是个大问题，毕竟，新加坡并不是在开发一个新市场。”

旅游局发布的数据还显示，印尼和马国旅客都突破10万人次，分别达19万和10万人次。入境旅客平均在新加坡停留3.46天，较去年同期的3.79天少。