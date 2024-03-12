陈庆炎：考虑过当总理 但清楚不应接下重任

曾是建国总理李光耀更属意的接班人选，前总统陈庆炎博士坦言考虑过当总理，但当时他很清楚不应接下这项重任，因为他从未把自己看作是政治家。

1988年的国庆群众大会上，时任总理李光耀在演说中，突然临场说吴作栋并非他心目中接班的第一人选，他属意的其实是陈庆炎。

陈庆炎在回忆录《陈庆炎：我的政治之路》（Tony Tan Keng Yam: My Political Journey）回述此事。

他当下感到非常非常吃惊，认为这种事应私下讨论，而非公开说出来。早在四年前，第二代领导人已一致推举吴作栋为领军者。李光耀曾说过，由他们来选择总理的接班人。

陈庆炎在回忆录中写道：“在那以前，他从未把他的观点强加于我们，也从未向我显露过他更希望我接班。他一直清楚表明，谁来接替他，不由他决定。但是，我们都信任李先生的为人处世，认为他只是在表达自己的观点。”

至于是否考虑过当总理，陈庆炎坦承：“有的，当然。但当时我很清楚我不应该接受这项任务。显然，这不是容易的决定，但我觉得这样做是正确的。”

李光耀在同一场国庆群众大会也提到，他几年前意识到陈庆炎不想担任总理。

“为什么（不想当总理）？只因我从未把自己当作政治家。我始终认为我在政府的时光是为国服务，华侨银行仍是我的本职工作。若不是李先生1979年邀我从政，我会留在华侨银行，并在那里退休。”

陈庆炎是华侨银行前主席陈振传的侄子。身为银行家，陈庆炎原是要受栽培成为华侨银行的领导人。

回忆录从陈庆炎的视角出发，讲述他在做决策时的深思熟虑以及事后总结出的经验教训，包括1979年教育制度全面改革、取消大学毕业母亲子女优先入学计划、1986年削减公积金缴交率，以及2011年参选总统等。

合并两校是唯一可行方案 表明政府没偏袒任何大学

在题为“艰难决定”的部分，陈庆炎谈到南洋大学和新加坡大学1980年合并成为新加坡国立大学的事。

新加坡当时向国际贸易和商业开放，英语成为通用语言，南大的入学率开始下降，南大毕业生也越来越难找到工作。陈庆炎1979年加入教育部时，局面已难以为继，李光耀对此深感忧虑，多次在内阁会议上提及南大问题。

陈庆炎认为，什么都不做，让南大继续培养无法受雇的毕业生，或是关闭南大，让政府被扣上“反对华文教育”的帽子，都不可行。合并两家大学是唯一政治上可接受的办法，表明政府没有偏袒任何一所大学。

国大于1980年8月8日正式成立。时任教育部长陈庆炎出任国大首任副校长，工作之一是负责任命各院院长。他形容这个过程棘手，既要确保要职由有能力者担任，又要确保任命不会一边倒，尤其是南大职员不会觉得受冷落。

陈庆炎当时最重要的任命之一，是委任高立人博士为理学院院长。高立人是南大毕业生，也是义顺区国会议员，备受尊敬。“我相信他的任命有助于向南大职员保证，他们在最高层也有很好的代表。”

李光耀当时也向华社保证，在南大原址建另一所大学。至于新大学该取什么名字，陈庆炎说，他们一开始就知道必须保留“南洋”这个名字，因为旧南大校园是华社募捐建成的。通过保留“南洋”这个名字，和保持与南大的联系来纪念他们的贡献非常重要。