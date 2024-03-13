神奇小店藏秘钥 开魔术世界大门

自幼爱好魔术的吴宝龙，放弃了工作，在老商场里开了一家魔术小店，希望用他翻飞的手指，在顾客的心里也种下魔术的种子。

吴宝龙（47岁）的小店Magic Corner藏在百灵商业中心（Parklane Shopping Mall）二楼，陈列着上百种不同的魔术道具。每每有客人走进店内，他都会热情招呼，给他们表演一个吸睛的小魔术：有时是着火的钱包，有时是把纸张变成钞票，还有时他会用能穿过手指的神奇橡皮筋，变出一个星星送给对方。

吴宝龙回忆，他最初接触魔术是在七八岁时，从超市买了一包简易的魔术道具，研究了很久；几年后上中学时，他偶然经过邵氏大厦里一间售卖魔术道具的小店，店主为他表演精彩的纸牌魔术，彻底点燃他对魔术的兴趣。

之后，他多次光顾那家现已停业的魔术小店，购买魔术道具、向店主学习魔术技巧，乐此不疲。不过，那时的他并未想过把魔术当做主业，离开校园后选择成为一名音响师。

2009年，吴宝龙参加朋友的婚礼，席间有两名魔术师为宾客表演。他当场就鼓起勇气，上前询问他们是否还在招人。“我很幸运，他们正好还缺人手，于是我成为了一名兼职魔术师，开启了人生的新篇章。”

从兼职转为职业魔术师后，吴宝龙穿梭在婚宴、生日派对和各种活动中，为宾客表演大大小小的魔术，享受他们惊艳的欢呼。通过表演积累足够的经验和存款后，他在去年6月接手这家小店。

盼传播魔术神奇之处

没有演出的时候，吴宝龙会坐在店里，等待下一个像曾经的自己一样好奇的客人，踏进这方神秘的天地，期待为他们开启通往魔术世界的大门。

“不管是通过表演还是店里的道具，我都希望能感染更多人，让他们看到魔术的神奇之处，那样或许他们未来也会成为一个魔术师，将这种艺术继续传承下去。”