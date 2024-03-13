兀兰与大士关卡19日起 乘汽车通关只须扫码免出示护照

从下周二（3月19日）凌晨零时零1分起，开车或乘汽车从兀兰和大士关卡出入境时无须出示护照，旅客只要预先设置好QR码，即可快速扫码通关，整体通关时间预计缩短30%。不过，旅客在出入境时仍可选用实体护照。

届时，乘车的旅客可先通过移民与关卡局的MyICA mobile应用，输入最多10名同车乘客的护照资料，生成个人或团体的专属QR码。在抵达通关柜台时，只须扫描QR码一次，移民局人员核实信息后，就可完成通关程序。

四人共乘通关 预计可省约20秒

移民局星期二（12日）公布新措施的实施细节时说，开启QR码通关选项后，移民局预计四人共乘的通关时间可节省约20秒，10人共乘的通关可省下约一分钟。这新选项也能为旅客提供无接触及更便捷卫生的通关体验，相信有助缓解陆路关卡交通日益拥堵的情况。

移民与关卡局行动司副监察谢静莹说，旅客仍可使用实体护照通关，但移民局鼓励旅客采用新系统，以加快通关速度。

扫描QR码通关的选项，会逐步扩展到电单车等陆路关卡区域，详情日后公布。

目前是3月学校假期，移民局的最新数据显示，3月7日至10日，共有超过180万人次从新马两个陆路关卡出入境。上星期五（8日）的通关人次达49万5000人次，突破2019年8月创下的约48万5000人次的纪录。

开车通关的旅客，在通关柜台自行扫描QR码，移民局人员核实后便可通关。（李冠卫摄）

乘车旅客选用QR码通关前，须从苹果和谷歌商店下载MyICA mobile应用，然后输入资料来生成个人或团体的专属QR码。至截稿时，谷歌商店内的MyICA mobile应用仍无法生成专属QR码，预计更新的版本会在19日前推出。

包括公民、永久居民和长期准证持有者在内的新加坡居民，可在MyICA mobile应用中，使用Singpass自动填写护照信息来生成QR码。

曾到访新加坡的外国旅客，则可通过MyICA mobile应用的内置相机功能，扫描护照的生物数据页底部、最后两三行的机器判读栏目（Machine Readable Zone，简称MRZ）的字符，自动生成QR码。新加坡居民也可以这么做。

首次入境外国人 仍须出示实体护照

至于首次入境和使用不同护照再入境的外国人，必须出示实体护照办理入境手续，接着再次通关时，就能选用扫描QR码的选项。

移民局指出，旅客可在MyICA mobile应用中创建和储存多组QR码，标注“朋友”“家人”等名称。日后若同组人乘车通关时，就无须再重复生成QR码。团体QR码最多能包含10名旅客的信息，QR码的有效日，依团体中护照最早到期成员的到期日为准。所有QR码都获加密处理，只有移民局有能力检索和解密。

扫QR码通关时，移民局人员会对比后台数据和旅客的脸部信息。若QR码显示的护照资料和人数与实际不符，都会被拒绝通关。