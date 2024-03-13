乘客量低与道路窄小 易塔通派电动小巴载客

杨厝港一带伦多住宅区的巴士乘客量不多，途中也有许多狭窄的转弯处，巴士公司因此使用电动小巴载客。

巴士业者易塔通（Tower Transit）答复《联合早报》询问时说，目前有五辆电动小巴士，都在825号服务路线运行。公司用较小巴士载客，因为它最适合为伦多住宅区提供服务，这一区的一些道路窄小，不适用普通12米长的巴士。

电动小巴长7.4米、宽2.14米，比普通巴士短近5米，车厢也相对较窄。巴士只有一扇门，内设19个座位，还可容纳五名站立的乘客，从杨厝港巴士转换站往来于伦多（Lentor）的私人住宅区。

易塔通说，目前还没有计划安排电动小巴在其他路线穿行。

《联合早报》曾报道，825号路线自2019年10月起逐步改用四辆19个座位的电动小巴士提供服务。电动小巴行驶几年，最近有网民把搭乘经验制成短视频放上网，引起注意，一些公众觉得新奇也想乘搭。

《联合早报》记者星期一（3月11日）中午走访杨厝港巴士转换站，电动小巴一趟往返伦多住宅区的车程约25分钟，乘客不多，除了附近的居民，还有几名巴士迷中学生趁学校假期来体验电动巴士。

13岁小巴士迷对巴士设计情有独钟

住在淡滨尼的袁宇杰（13岁）从六年级开始搭乘巴士上学后，便对巴士产生浓厚兴趣。他认为搭乘巴士有助环保，并且对巴士设计情有独钟。

他说：“这是全岛唯一有迷你电动巴士的地方，巴士性能不错，与普通巴士相比更为安静，行驶起来也更顺畅，乘坐时不会感到颠簸。车厢虽然较窄，但设计上不会让人有压迫感。”

何素莲（57岁，行政人员）在这一带居住26年，她说几年前服务路线换成电动巴士后，没有那么多排气，更加环保，对附近居民来说是好事。

她说：“电动巴士尽管车型较小，但乘客大多数情况下都能找到座位，非常适合在小区内行驶。不过最近附近新建几个公寓，到时不知道会不会有更多人乘坐这巴士。”

吴德辉（62岁，自雇人士）说，这一区的道路很窄小，适合使用这种小型的电动巴士进出小区载送居民。他说：“私宅的路旁有很多车辆停泊，如果巴士车型太大，进入小区后很难转弯或做U转。”

王采侦（56岁，家庭主妇）说，家里有76岁的老母亲和年幼的孙子。“巴士周末时只服务半天，星期天和公共假期则不运营，母亲和孙子要走约20分钟至30分钟才能到大路搭巴士，非常不便。”