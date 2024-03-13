地铁环线第六阶段土木工程完成近九成 2026年如期投入运作

地铁环线第六阶段的土木工程已经完成约88％，列车服务将可如期在2026年投入运作。

陆路交通管理局发言人星期二（3月12日）向媒体汇报工程进展时说，地铁环线第六阶段中在地下的吉宝、广东民和爱德华太子站，以及相关隧道的建筑工程已经大致完成。目前在建的是地铁站入口处和地面结构，以及进行装置机电和告示牌等的工程。

丹戎巴葛火车站月台顶盖 修复工程完成约70％

此外，因为要兴建广东民站而须暂时拆除的丹戎巴葛火车站月台顶盖，自去年7月起陆续从修复厂运回原地组装，预计本周可完成搬运。发言人说，这个修复工程进度良好，已经完成约70％。

由于广东民站建在丹戎巴葛火车站月台下，月台的部分结构须暂时拆除，待地铁站建好后再装回，以保留这个国家古迹的建筑文化。

受影响的结构包括火车站两排各长约290公尺的月台顶盖和梁柱。陆交局在2017年陆续把它们拆成63块，移到附近的修复厂存放和修复。修复工程包括清理、修补裂缝及脱落的屋瓦装饰，以及重铺石膏等。在这个过程中，当局清楚记录每个梁柱的位置，确保重组时不会出现错误。

这些分拆的结构每块长九公尺，宽13公尺，高六公尺，加上钢铁支架共重约60公吨，需要动用两台自行式模块运输车（Self Propelled Modular Transporter，简称SPMT）运送。每台SPMT有八个轮子，每个轮能独立运作，可旋转达350度，起到自动平衡的作用。

受影响的结构包括火车站两排各长约290公尺的月台顶盖和梁柱。陆交局在2017年陆续把它们拆成63块，移到附近的修复厂存放和修复。修复工程包括清理、修补裂缝及脱落的屋瓦装饰，以及重铺石膏等。（陈渊庄摄）

连接修复厂和火车站月台原地的路径长约700公尺，由陆交局铺设，重点是确保路面可承受SPMT运输车和顶盖结构的重量。

每次搬运须有六名工人，其中两人负责操作运输车，另四人在前方和周围看路引路。为避免损伤分拆块，运输车的时速不超过五公里。

2017年搬运第一个分拆块前，陆交局试运了一个约60公吨的水泥块，以确定路径坡度适合这个重量的运送。

搬运第一个分拆块当天，由于人员还不熟悉程序，单是把分拆块从月台原地运到修复厂就耗费了约六小时。如今，工人已经熟能生巧，只要约一小时就能顺利完成。

据记者观察，其中一排月台的顶盖和梁柱已经全归位。也正因为这样，工人操作运输车时空间有限，接下来的搬运过程更具挑战性。不过，工人操作娴熟，即使运输车须做“三点回转”时，他们都能应对自如。

分拆块移回原处后，剩余工程包括为梁柱建基脚、将切割的顶盖连上、待整个结构稳固后逐步拆除支架等。顶盖结构重组后，工人还须建造护土墙，再铺上水泥，月台重建工程才告一段落。

修复后的顶盖将衔接地铁环线第六阶段广东民站的一个入口处。这个地铁站启用后，原有的火车站月台将对外开放，确切用途有待日后公布。

市建局将办比赛 征集丹戎巴葛火车站提案

建于1932年的丹戎巴葛火车站在2011年被列为国家古迹，后来为了配合广东民站建造工程，在2016年12月关闭。

新加坡土地管理局于2022年向业者征求竞标意向书，以委任结合建筑、工程、工料测量以及文化遗产保护等领域的团队，为丹戎巴葛火车站的修复工程提供咨询服务。

根据当时发出的招标文件，火车站在完成修复后，或可作为公民与社区机构用途、包含餐饮的商业用途，或酒店等。

土管局去年11月将有关合约，颁发给王及王（Ong&Ong）建筑设计事务所引领的跨领域团队。受委团队须根据文化遗产保护指导原则，展开技术可行性的研究与修复工程设计。团队也须协助土管局督查修复工作，修复工程预计2028年完成，比原定的2026年迟两年。

市区重建局也会举办比赛，向大众征集有关丹戎巴葛火车站的提案和点子。这会是市建局2025年发展总蓝图草案外展项目的一部分。