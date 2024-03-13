与乘客爆发冲突 司机涉持械伤人被捕

一家三口电召德士后途中欲添加目的地，德士叔被指原先同意，事后却出尔反尔，双方起冲突打了起来，德士叔期间取来试电笔（testpen）袭人，事后被捕。

这起冲突发生在星期二（3月12日）傍晚6时半，地点是勿洛北路第107座组屋前的露天停车场。

热心读者许先生通知《新明日报》，指在上述地点看见几辆警车和救护车到场，一辆德士也停在一旁，据他所知，一名德士司机手持武器与乘客起了冲突。

记者赶往现场时，只见到涉事的得运德士（Trans-Cab）还停在停车场。许先生说，他看到德士司机上了救护车。

据他了解，德士司机当时载着一家三口，其中包括一名纹身男子、一名二三十岁的女子和一名目测七八岁的男孩。事后，他看到警方向女子问话，男孩则站在一旁。

根据许先生转述，女子在后港7道召来德士时，疑因误植一个目的地，途中要求司机能否多加一个目的地，先将孩子送到勿洛北4道第95座组屋，再前往原先的第106座组屋。

他说，女子指车程为18元，而司机当时已经同意，并称两个地方靠近，因此不额外收费。岂料，司机被指出尔反尔，将他们载到第109座组屋，结果引起冲突，双方下车后打了起来。

据了解，德士司机期间还手持试电笔伤人，事后被捕。

警方受询时证实，69岁男子因持危险武器蓄意伤人被捕，调查进行中。

完整报道，请翻阅2024年3月13日的《新明日报》。