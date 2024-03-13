与外籍女郎假结婚 假新郎和“中介”判监

与格鲁吉亚女郎假结婚，流浪汉“新郎”与“中介”双双被判监，“中介”称并没有从中获利，真正的动机只是想把为他打工的“新郎”赶走，是真心希望他婚姻幸福。

《新明日报》早前报道，被指假结婚的是45岁的“新郎”吴坤明，“中介”则是43岁的郭强龙。

吴坤明被指在2016年2月2日，为了让格鲁吉亚女郎麦亚（37岁）获得探访准证与她结婚。郭强龙则被指是“促成良缘”的“中介”。无家可归的吴坤明与麦亚结婚后，女方为他提供免费住宿。

吴坤明和郭强龙都是本地人，他们不认罪，经审讯后，早前被判罪成，星期二（3月12日）分别被判坐牢六个月三周和10个月。

法官同意让吴坤明在4月30日开始服刑，郭强龙则表示要上诉。

根据之前报道，麦亚早前认罪后被判坐牢六个月，并成为控方证人。她供证时说，在郭强龙的安排下与吴坤明见面，郭强龙称只要结婚就能保证她能留在本地，麦亚因别无他法才答应。

“中介”求情：无从中获利 真诚希望他们婚姻幸福

星期二郭强龙的律师没有出庭，他为自己求情时说，并没有因涉案而获利，而是真诚希望吴坤明和麦亚有个幸福的婚姻。

他指出，他把吴坤明看作朋友，还聘用对方工作，可是对方却整天打游戏，感觉自己被利用。

他说，他真正的动机就只是想要把吴坤明赶走，因为当时他的餐厅有鼠患，生意已很差，每晚都在他餐厅过夜的吴坤明没有洗澡，体臭把顾客都吓跑。

“我当时很想把吴坤明赶走，我也想尝试帮助他成为更好的人......事实是，我被利用了。”

他指出，因为涉及案件，即便他结婚20年，都还无法为他的妻子申请长期准证，更为了案件耗尽钱财请律师为他抗辩。

法官指出，郭强龙的说法，极力淡化他涉及案件的程度，但是却与证据相悖。（人名译音

完整报道，请翻阅2024年3月13日的《新明日报》。