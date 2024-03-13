十年内骗老板逾367万元 女职员判监12年

房地产公司女职员因陷入经济困难，向老板谎称破产，需要钱缴付产业处理及信托局才能取回资产。她在近十年里以借钱为借口，向老板撒谎2253次，骗走逾367万元，不仅耗尽老板毕生积蓄，还促使他变卖两处公寓筹钱给她，如今他只能租房子住，且病痛缠身。

被告琳恩（Lynne Charlotte James，47岁）共面对十项欺骗和两项伪造文件意图欺骗的控状。她原本否认有罪，在审讯途中选择认罪，承认其中五项罪名，法官将余项纳入考量后判她入狱12年。

根据案情，被告于2006年加入一家房地产公司，两年后经济陷入困难，濒临破产。她心生一计，决定欺骗老板（现年70岁），向对方谎称已破产，产业处理及信托局（IPTO）扣押了她的资产，她需要缴付费用，才能取回资产。

被告不断以同样的借口向老板借钱，称只要当局归还资产，便能把所有钱款一并取回，到时定会全额奉还。

为了让谎言看起来更真实，被告伪造政府机构如产业处理及信托局、律政部、总检察署，甚至是大法官梅达顺发来的电邮，内容皆是让她付费给产业处理及信托局。

被告也警告老板不要向警方或是产业处理及信托局举报，谎称若当局知晓有人帮她缴付破产费用，将没收她所有的资产，老板分文都无法取回。

为此，老板耗尽一生积蓄，还向老婆要钱，夫妻俩甚至变卖两处房产，筹钱借给被告，导致他们得租房子住。

2008年5月13日至2017年10月24日，被告欺骗老板转账2253次，共骗取约367万7537元。被告把这笔钱花在个人开销和偿还债务上。

被告为圆谎伪造上百封电邮

法官下判时说，被告为了圆谎伪造上百封电邮，在近十年里欺骗年迈的受害人逾367万元，耗尽受害人夫妇一生积蓄，甚至售卖两处公寓，还向侄女借100多万元。受害人如今连两房式组屋都无法负担，得租房子住。

受害人后来因压力导致中风，还患上癌症，甚至险些与妻子离婚；妻子因心理问题求医，却因负担不起费用停止看诊，女儿也出现自残的行为。

虽然被告没有案底，但法官认为被告犯下多重罪行，不能视为初犯，同时考量到她有预谋干案，而且没有做出赔偿，因此判她坐牢12年。