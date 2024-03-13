隐瞒考试抄袭致执业资格撤销 女律师四年内不可重新申请

两名法律系学生在同一场考试中抄袭学长的文章，一人选择在申请执业资格时坦白，另一人却隐瞒并成为律师。经查证后，三司特别庭谕令撤销隐瞒者的律师执业资格，未来四年内不准提出执业申请。

女律师莎习拉（Shahira Banu）在没有披露抄袭行为的情况下，去年8月获准成为律师。总检察署两个月后得知实情，向法庭申请撤销她的执业资格，星期二（3月12日）获得三司批准。

《联合早报》日前报道，新加坡国立大学法律系毕业生王佩琪（译音）去年5月向法庭申请律师执业资格时，主动承认当年考试抄袭别人文章，以及被发现后向校方撒谎掩饰的行为。王佩琪的这项申请，成为揭发莎习拉考试抄袭行为的关键。

由于王佩琪在申请宣誓书中揭露，当时另有三名学生在同一场考试中的答案疑似抄袭，总检察署在处理王佩琪的申请时决定联络国大了解详情，结果发现同样犯下抄袭行为的学生包括已取得执业资格的莎习拉。

和王佩琪一样，莎习拉在2020年4月28日的一场开卷考试中，抄袭学长撰写的文章。校方发现后，决定针对那道抄袭答案的问题给抄袭者打零分。莎习拉后来顺利毕业，并且和王佩琪一样在去年5月向法庭申请律师执业资格；不同的是，尽管知道申请人有义务披露任何可能影响执业资格的事项，但莎习拉没有在申请宣誓书中坦白抄袭行为。

总检察署：辩词反映她对错误无悔意

总检察署查证后，去年10月向法庭申请撤销莎习拉的执业资格。总检察署指出，莎习拉至今仍试图为行为辩解，声称新加坡法律教育学院网站没有清楚说明必须披露考试抄袭行为。但其实学院曾经发出电邮，通知申请者有关披露任何学业错误行为的要求。总检察署认为，莎习拉的辩词反映她对犯下的错误没有悔意。

以大法官梅达顺为首的三司同意，莎习拉对法庭与处理律师执业申请的各个单位不坦诚，并且对一名律师应履行的道德义务缺乏认知。三司认为，除了撤销其执业资格，还必须谕令莎习拉在未来四年内不准重新申请执业，好让她能有充分的时间自我检讨与反省。

至于王佩琪，梅达顺已在2月27日批准她的执业申请，并且肯定她已从过去的错误中汲取教训，明白抄袭与撒谎的行为是严重的。