三年盗用逾30万元保费赌博付开销 前保险经纪判监30个月

保险经纪在三年间，盗用顾客超过30万元保费，他甚至在顾客起疑心时，伪造公司文件来打消对方的顾虑。罪行被揭发后，被判坐牢两年又六个月。

被告陈伟聪（译音，36岁）面对失信、欺诈和伪造文件等九项控状。他星期三（3月13日）在国家法院承认其中四项控状，余项则交由法官下判时一并考虑。

受害人是被告中学同学的母亲

案情显示，被告案发时是大东方人寿保险（The Great Eastern Life Assurance Company）的经纪。受害人是一名71岁妇女，是被告的中学同学的母亲。受害人和家人都曾通过被告购买大东方的保险。

在2017年9月，被告向受害人推荐公司的一份保险配套。受害人相信被告会以她的利益为考量，答应投入10万元资金，请女儿开支票给被告。

由于女儿银行户头资金不足，那张支票被退回来了，被告于是要对方再开一张支票。不过，被告此时动了歪脑筋，决定将保费占为己有，这次他要求受害人女儿，不要在支票上填写收款人，对方照做。

被告当时也在协助自己父亲的建筑公司管理财务，于是将收款人填写为该建筑公司。被告瞒着父亲，利用建筑公司户头接收受害人的保费，再将款项转入个人户头。

被告过后将这笔保费花在个人开销和赌博上。

庭上透露，被告在2019年10月又找上受害人，向对方推荐为期10个月的保险配套。被告谎称该保险利息为1.8%，诱导受害人拿出12万元购买保险。实际上，大东方根本没有这项保险配套。

被告同样要求对方不要填写支票收款人，再以如出一辙的手法，将款项转入个人户头。

庭上也披露，被告事后还以要达到销售目标为由，骗受害人投入多3万元。

除了骗取保费，被告也在受害人要取回保金时，伪造大东方的信件以掩盖罪行。

被告向受害人发通知，谎称因为流程有误，3万2700元保金付款延迟了，但其实这都是谎言。

不仅欺骗受害人 也欺骗她女儿

根据控状，被告不仅欺骗受害人，也欺骗受害人女儿，从2017年9月至2020年9月间，他欺骗两人共30万9820元。

大东方职员于2020年10月发现被告伪造公司文件，于是报警处理，最终揭发被告罪行。

根据法庭文件，被告至今没有对两名受害人做出任何赔偿。大东方则于2021年8月偿还受害者的损失。