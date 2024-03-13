换校长加装电眼等 馨乐园多管齐下严防虐童事件重演

馨乐园爆出教师涉虐童事件后，第一时间安排新校长接管，也在每间课室装上至少两个监控摄像机，同时把课室改为开放式窗口，并把举报机制说明张贴在布告栏上。

去年8月28日开始，馨乐园兀兰坊分院和蔡厝港金光坊陆续被举报有女教师涉嫌虐童的事件，其中一名教师被控上庭，另一名则接到有条件警告。 两所分院随后采取多项举措，加强防范类似事件再发生。

兀兰坊分院日前特别开放让《联合早报》记者到参观，进一步了解院方实施的新措施。

这家位于兀兰坊二楼的馨乐园，共有六间课室和一间多用途课室，目前至少有60名孩童，包括两个月大婴儿至六岁的孩童，以及16名教师。

从外观来看，靠公共走廊的一间课室和一间多用途活动区的窗户，原本被广告展板或窗帘遮盖，如今已改成半开放式，家长可以从走廊探看课室活动。

至于里头的课室，也全面改成开放式窗口，院方可以应家长要求，开放让家长透过玻璃窗观察孩子上课。

原本只有院区内的走廊设有监控摄像机，去年9月4日，每一间课室都安装上至少两台监控摄像机，零死角时刻记录课室内的活动。

院方清楚列明举报机制，并张贴在布告栏上，教师一旦遇到任何问题，可以根据这套机制向上层举报。

兀兰坊分院新校长：重建家长信任 不让孩子学习受影响

案发时担任兀兰坊分院校长的马希拉（Mahirah Yasid）被指管理不善，在去年8月30日被免职，由苏林德（Surinder Kaur）接任职务。

拥有25年幼教经验的苏林德（47岁），在馨乐园服务超过10年。她接受《联合早报》专访时说，虐童事件在去年8月28日爆出后，公司高层隔天就问她是否有意接管这个分院，她当下没有丝毫犹豫，二话不说就答应。

“我一心只想要着重于三大部分：重振教师的士气、重建与家长的信任，以及不让孩子的学习旅程受到影响。”

接管这所分院仿佛接下“烫手山芋”，苏林德难免有些担心，“我当时尽量不去看网上的留言，不让舆论影响自己的决定。”

事发四天后，苏林德就在去年9月1日走马上任，当务之急是纠正问题和设立一系列新措施，也办了多场与家长的对话会，解释院方的立场和将做出的调整。

校长每天巡视课室超过两次 院方为教师加强培训

身为校长，她每天会巡视课室超过两次，及时查看教师和孩童的情况，必要时迅速提供援助。

对于院方限制教师在课堂上使用个人手机，苏林德解释这个政策旨在确保教师专注教管孩童，同时保护孩童的隐私。“在紧急或不可预见的情况下，教师仍可使用个人手机或其他方式联络。”

院方为教师加强培训之外，每周会针对特定课题进行讨论，确保他们知道如何更好地教管孩子和应对突发情况。

她说，事发后教师的情绪难免受到影响，担心会被坊间指指点点，所幸在她的鼓励下，教师都调整心态重新出发，附近街坊也给予莫大的支持，让教师重拾信心，也更加团结，展现互助精神。

“教师定期带孩童到社区散步时，附近的店主或街坊都会亲切地跟孩子们打招呼，为他们加油打气，农历新年期间更有不少人送柑给孩子们。他们对教师和孩子表现出温暖和爱，让我们很受鼓舞。”

院方事发后聘请了辅导员，但没有家长要求为孩子辅导，辅导员提供的反馈显示孩童都没有出现异样。

除了那名举报的教师和涉事教师已离开分院，其他的教师仍坚守岗位没有离职，要求退学的学生仅占少数。