馨乐园加强与家长沟通 贯彻“开心上学开心放学”理念

馨乐园加强与家长沟通，重获家长信任，并致力于让孩童们“开心上学，开心放学”。

兀兰坊分院的新校长苏林德上任七个月来，与家长进行了不少对话，也邀家长一起欢庆圣诞节和农历新年，促进沟通。院方也会通过应用定期更新消息，让家长第一时间了解孩子的学习情况。

苏林德说，家长最看重沟通和透明度，还有孩子们的福祉，因此院方贯彻“开心上学，开心放学”的理念，让孩童开心学习。“很感谢家长愿意继续给予我们信任，有一名家长还打趣说，分院加强措施后，现在是最安全的幼儿园了。”

家长：院方做出改变 家长教师联系更牢固

两名孩子在馨乐园就读的唐姓家长（36岁）说，他和妻子得知虐童案时感到震惊和困惑，因为涉事教师曾教过他的其中一个孩子。“这个消息的确困扰过我们。因为孩子年纪还小，受虐时可能无法表达，因此我们曾考虑过是否要让孩子退学。”

他说，馨乐园事后与家长对谈，并提出纠正和预防措施。“我们起初抱持着怀疑的态度，但我们留意到院方做出的改变，给了我们更多信心。例如在一次家长对谈中，院方根据孩子的水平提供了指导方向和期望。我也感觉家长和教师间的联系更加牢固了。”

他认为应该给馨乐园机会，不应该因这起事件评断所有教师。

何姓家长（37岁，公务员）的一对儿女也在馨乐园就读，他经常与教师沟通，加上事发后院方迅速采取行动，因此没有影响他对院方的信任。“我和妻子相信事情不会变得更糟，而是会变得更好。”

馨乐园兀兰坊分院女教师林敏（译音，33岁），被指对孩童压头灌水、手掐脸颊及任意拍打等。她事后被解雇，也被提控上庭，目前面对六项罪名，指她虐待四名孩童，案件仍在审理中。

涉及虐童的蔡厝港金光坊女教师（48岁）则接到一年有条件警告，她被院方革职后已回国。

两间分院在员工培训和监督方面失责，各被罚款5000元，执照有效期继续从36个月缩短为六个月。