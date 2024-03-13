本地青年槟城失踪数日 被发现连人带车撞落深谷身亡

新加坡青年在马来西亚槟城失踪数天后，被发现连人带车撞落深谷身亡。闻讯赶到事故现场的母亲失声痛哭，直呼“妈咪来带你回家”。

综合马国媒体报道，29岁的新加坡青年周位风于上星期六（3月9日）被通报失踪，直至星期二（12日）中午12时许被发现，相信已经命丧深谷好几天。

星期二中午，在该深谷进行整修的工人赫然发现一辆汽车，立即通报当地消拯局。车上找到的护照显示，死者相信就是早前通报失踪的周位风。

据报道，事发地点是一处45公尺深的山谷，坠落的汽车车身严重损坏，而死者身上有多处严重伤势。他被发现时卧尸汽车外，相信是车子坠落时被抛出车外。

尸体发现时已发出异味

死者尸体被发现时已经发出异味，相信死去多日。消拯员将死者遗体抬上来时，死者母亲在现场不断哭喊：“风，妈咪带你回新加坡。风，你听得到吗？妈咪带你回家。”

槟州消拯局东北县主任慕札米尔在场指出，车子坠山谷的地点是垄尾通往湖内的半途。他说，消拯员到场后，发现死者尸体在车外，不排除是轿车坠落山谷时，死者被震出车外当场死亡。

乔治市警区交警警长沙鲁尼占（Shahrul Nizam Abdullah）告诉《联合早报》，在上星期六通报失踪前，死者曾到亲友灵堂吊唁，最后一次与人联系是在9日凌晨1时。事发当时，死者开着车子，要回返位于槟城湖内雅乐美家花园（Alor Vista）的住家。

他也说，根据入境记录，该青年1月份从台北飞抵马国后便没有出境，槟城的住址相信是他外婆的住址。

“据我们了解，他的母亲是马来西亚人，父亲是新加坡人，死者已婚，妻子已于13日抵达槟城。”

调查：死者头部颈部严重受伤

初步调查显示，死者头部和颈部受伤严重，遗体有一定程度腐烂；不过，车祸具体原因还在调查中。“路上有刮痕，栏杆有被撞的痕迹。”

会计与企业管制局资料显示，死者名下注册了一家修车行和一家电脑公司；《中国报》报道，死者生前在新加坡工作，从事喷漆行业，与新加坡籍父亲一同生活。

死者家属已经在13日早上到在槟城中央医院太平间办理领尸手续，领尸后死者遗体将直接被送往峇都眼东火化场火化。沙鲁尼占补充道：“按照一般程序，死者的肝被取样进行酒精测试。”