卫生部常秘陈英杰将卸任资媒局主席 出任新报业媒体董事

卫生部常任秘书陈英杰将卸下担任九年的资讯通信媒体发展局主席一职，出任新报业媒体董事。

新报业媒体星期三（3月13日）发文告宣布，这项任命将于星期五（15日）生效。通讯及新闻部同日较早也宣布，淡马锡控股新兴科技投资总裁谭明耀（56岁）将接任资媒局主席。

新报业媒体在文告中说，陈英杰（59岁）目前是卫生部常秘。他在公共部门、劳工运动和私人领域都担任过管理职务。除了资媒局主席，他也担任过新闻、通讯及艺术部（通讯及新闻部前身）常秘。

文告说，在处理有关应对数码颠覆的挑战和改变思维的大规模项目方面，陈英杰有丰富经验。

在冠病疫情期间，陈英杰领导了制定和协调冠病安全管理措施计划及新常态路线图的整体政府工作。他在2022年获颁功绩奖章，以表彰他对我国做出的重大贡献。

新报业媒体信托主席许文远说：“陈英杰对于数码颠覆给媒体业带来的挑战有深刻认识。他的丰富经验将给董事会助力，帮助我们的团队迈向可持续增长。”

通讯及新闻部的文告说，陈英杰曾在2005年1月至2007年11月担任资讯通信发展管理局（资媒局前身）局长，2015年接任资信局主席。他在2016年见证资信局和媒体发展管理局合并成为资媒局，并担任资媒局主席至今。

在陈英杰的引导下，资媒局一直推出面向未来的数码基础设施，如提升全国宽带网络以实现每秒1万兆（10Gbps）的宽带速度。陈英杰还通过新加坡亚洲科技会展和新加坡媒体节等活动，带领资媒局在科技和媒体领域发挥国际影响力。

他也引导资媒局建设安全包容的数码社会，向本地年长者普及数码应用，同时吸引民众和私人领域一起推动“数码益终身”（Digital for Life）计划。

谭明耀接任资媒局主席

资媒局候任主席谭明耀对该局并不陌生，他自2020年10月1日起担任资媒局董事会成员，去年4月1日起也担任资媒局科技小组委员会主席。

“谭明耀凭借自己的经验和专长，在新兴数码科技和将这些科技转化为商业应用，以及潜在的政策影响方面，向资媒局提供建议，发挥了重要作用。”

通讯及新闻部和资媒局感谢陈英杰过去20年对资媒局的坚定付出与领导，也期待谭明耀接下来继续引领资媒局。