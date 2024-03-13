谷歌加入全球反诈联盟 盼与本地强化合作预防骗案

科技巨头谷歌加入非营利组织全球反诈骗联盟（Global Anti Scam Alliance，简称GASA），希望通过与GASA成员的合作及分享，获得更多可用于对抗网络诈骗的资讯，进一步强化与本地社区组织和警方的合作，防止骗案发生。

谷歌首办亚太区网安对话会 与成员合作应对网络诈骗

谷歌星期三（3月13日）在首届亚太网络安全对话会上，宣布这一消息。通过这项合作，谷歌将提供技术资源、数据分析能力，以及专业安全知识等，与GASA在全球100多个成员和相关业者合作，应对不断演变的网络诈骗案，如共享信息和风向标、共同开发最佳应对方针，以及不断提升公众对骗案的认知等。

谷歌也希望借助与GASA的合作，进一步强化此前与本地社区组织和警方的合作，如与新加坡乐龄义工组织（RSVP Singapore）和新加坡警察部队合作提高年长者数码知识的项目，更好地帮助公众应对骗案。

GASA也将于3月15日正式成立新加坡分会，并计划于今年下半年在本地举办亚洲防诈高峰会。

GASA董事总经理乔里·亚伯拉罕 （Jorij Abraham）通过视频致辞时说，网络骗案占本地全部骗案的一半，因此在本地建立分会、与本地的伙伴合作，在地应对这一问题尤为重要。

谷歌安全与信任团队区域运营负责人、GASA新加坡分会董事会成员吴维敬受访时说，加入GASA有两大目标，其一是整合相关业内资源，相互学习、取长补短；此外，他也希望能创造更多像此次对话会一样，宣传网络防诈知识的平台，帮助提升业界和公众的认知。

首届亚太网络安全对话会在谷歌新加坡办公室举办，邀请Meta和Carousell等网络平台业者和心理学专家等，探讨当今应对网络诈骗时面对的主要问题，以及各方应如何合作，在不同阶段进行干预，预防骗案的发生。

谷歌透明度和风险监管高级总监阿曼达（Amanda Storey）分享，谷歌会通过筛选和认证，避免可疑信息出现在网上，也会借助人工智能和用户检举，将出现在平台上的可疑信息及时移除。“但是不管我们多小心，都会有漏网之鱼，因此我们也要从这些失误中学习，进一步完善之前的流程。”

临床心理学家周泳伶博士以自己曾不小心坠入网络购物骗局为例，指出即使是专业人士，也可能在脆弱或大意时出现纰漏，让骗子有机可乘。“因此，我们应该系统地、用适合各年龄层的方式教育他们，帮助他们认识到自己的弱点，降低被骗的概率。”

行骗手段日新月异 平台监管也要时时更新

网购平台Carousell营运副总监陈素玲也强调，不法分子行骗的手段日新月异，因此平台的监管和应对方式也需要时时更新。她举例说，过去在Carousell上，骗子大多会伪装成卖家，通过售卖虚假产品等行骗；而2022年起，平台检测到更多以买家身份行骗的情况，如骗子会发送钓鱼链接或二维码让卖家收款，从而盗取他们的户头信息。

陈素玲说：“这两种骗案的应对方式是不同的：我们可以通过卖家认证来减少卖家骗案，但应对买家骗案则可能需要监控用户之间的交流，在发现可疑信息时进行提醒。”