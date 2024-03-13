国大杨潞龄医学院拟将可持续发展医疗保健原则纳入课程

新加坡国立大学杨潞龄医学院未来几年将重点关注医学和医疗保健领域的可持续发展，并计划将可持续发展和低碳医疗保健原则纳入医学课程中。

国大杨潞龄医学院设立的医学永续发展研究中心（Centre for Sustainable Medicine），星期三（3月13日）首次举行可持续医疗委员会实体会议，吸引了超过300人参加。

院长钟业成教授指出：“医疗保健行业是世界上最大的温室气体排放之一，甚至超过航空或航运行业。作为一个致力于促进健康的机构，我们必须在应对气候变化方面，发挥领导作用。”

调查：逾八成本地医疗专业人士 支持发展可持续医疗保健系统

根据医学永续发展研究中心的一项研究调查，82%的新加坡医疗专业人士支持发展可持续的医疗保健系统。此外，超过一半的人认为在可持续医疗保健方面，新加坡应该成为国际社会的榜样。

交通部兼永续发展与环境部高级政务部长许连碹博士致辞时说，根据目前的预测，新加坡周围的平均海平面到本世纪末或将上升0.23米至1.15米，并在2150年左右上升最高约2米。

她强调：“所有国家都必须共同行动，实现零排放的承诺。为了达到《巴黎协定》的目标，我们正在积极采取措施，减缓气候变化，并向低碳未来过渡。”

可持续医疗委员会实体会议邀请了国际医学期刊《柳叶刀》的总编辑理查德·霍顿（Richard Horton）以及医疗领域的专家，分享可如何朝着可持续、低碳医疗保健系统迈进的观点。

新保集团可持续发展委员会联合主席陈吉治副教授在会议上指出，应负起低碳医疗责任的不仅仅是医生。“医生只是医疗领域的一小部分。我们应该关注整个医疗团队，包括运营团队与工程师、我们的同事如护士和临床医生，以及非临床医护人员。”