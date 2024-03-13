照料癌童不遗余力 护理中心两创办人获颁年度人物奖

“最重要的事是明天早上和孩子们分享这个好消息，我答应过他们，会在明早告诉他们今天去哪里了。”

专为癌症及重病儿童开设一所日间护理中心的罗妮塔（Ronita Paul，72岁）和李相爱（66岁），在星期三（3月13日）下午，一同从尚达曼总统手中接过《海峡时报》新加坡年度人物奖的奖杯。罗妮塔在发表感言时，迫不及待地想把这个消息告诉中心的孩子们。

她们二人在2011年时，创办了Arc儿童护理中心（Arc Children’s Centre），为患重病的儿童提供情感支持，开展教育和娱乐活动，让他们也能够拥有正常的童年生活。

20多年前，在本地一家慈怀医院担任护士的罗妮塔和义工协调员李相爱，曾照顾一名患癌症的14岁男孩。男孩问她们，为什么新加坡没有一间类似慈怀医院、专门照顾癌症儿童的地方呢？罗妮塔说，以后会有一个的。

男孩几个月后不幸病逝，罗妮塔没有忘记承诺，与李相爱开办了Arc儿童护理中心。多年来，她们不断克服资金、运作和照看重病孩童等方面的多重挑战，始终坚持为这些弱势儿童，以及他们的兄弟姐妹提供一个家一般的地方。

她们二人共同获颁第九届《海峡时报》新加坡年度人物奖。其他入围者还有为慈善机构筹款超过120万元的12岁女孩庄睿婕、社区志愿者领袖吴秀华（56岁）、为陌生人捐肝的沈孟哲（45岁），发起“仁爱之盒”计划为弱势群体提供餐食和援助的王暖清（41岁），以及为我国赢得49年来首枚亚运会田径金牌的女飞人珊蒂。

尚达曼：每个人都能成为他人生命的天使

尚达曼总统在颁奖典礼致辞时说，这个奖项展现了新加坡人人性的光芒，这种精神可以感染大家，每个人都可以用自己的方式帮助他人，成为别人生命中的天使。

《海峡时报》总编辑何仲伟说：“当我们向这些入围者致敬时，我希望大家能够从他们的故事中获得启发，看到他们对于让我们的社区更加美好所做出的贡献——不仅是现在的，也是未来的。”

《海峡时报》新加坡年度人物奖获奖者获得2万元现金，入围者获得5000元现金。他们也将获得酒店住宿、新加坡航空机票的奖励。