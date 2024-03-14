樟宜机场2月乘客量达535万人次 首超疫前水平

樟宜机场今年2月的乘客量达535万人次，首次超越冠病疫情前的水平。

根据樟宜机场集团星期三（3月13日）发布的数据，2月的客流量比疫情前的2019年同期高出4.3%，比去年同期增长34%。今年2月最繁忙的一天是2月18日，迎来了20万3000人次。

2月樟宜机场的航班起降共2万8800趟，比2019年同期的3万趟下降3.6%。在全球经济不明朗和通胀压力的背景下，2月的机场货运吞吐量却达到14万3000公吨，较2019年2月的13万7000公吨增长4.8%。

截至2月，樟宜机场今年已累计有1078万的客流量、5万8900趟的航班起降，以及29万9000公吨的货运吞吐量。

樟宜机场集团发言人受询时说：“乘客量增加也可归因于今年的2月有29天，比2019年多出一天，以及每周固定航班数量的上升。”

今年2月，共有93家航空公司在樟宜机场每周运营超过6900个固定航班，连接新加坡与全球超过151个城市，固定航班比去年年初多了约1300趟。

淡马锡理工学院酒店与旅游管理高级讲师卡辛（Benjamin Cassim）认为，樟宜机场客运量的增加主要原因包括中国放宽了旅游限制，许多旅客前来探亲和旅游，以及出差需求有所回暖。

“新加坡在这期间也举办了航空展，以及泰勒丝演唱会等大型活动，樟宜机场将持续从旅游局吸引游客的努力中获益。”

分析：我国机场客流量表现比区域国家更出色

卡辛分析说，从客流量的角度来看，我国机场的表现比区域国家的机场更出色。此外，新加坡是亚太地区主要商业中心之一，商务旅行随着各国走出冠病疫情阴影而增加。

“不能单从数字去衡量成功与否，不仅仅是量还有质。我们应当考虑如何吸引特定旅客市场、鼓励旅客每次在新加坡都逗留更长的时间，提高他们的日均和人均消费等。”

新加坡旅游局近期公布的数据显示，今年2月入境我国的旅客达144万人次，环比维持不变，但同比增加五成。

其中，来自中国的入境旅客达32万7000人次，较去年同期的3万5300多人次激增逾八倍，排在五大旅客来源地之首。

其余四大来源地依序是印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚和英国。印尼和马国旅客都突破10万人次，分别达19万和10万人次。