潍柴新一代船舶动力亮相亚太海事展

中国潍柴集团在2024新加坡亚太海事展期间推介新一代船机新品WH17，彰显集团在船舶海工领域的最新技术成果和领先的创新实力。

潍柴集团董事长谭旭光3月13日在WH17系列高端船舶动力发布会上致辞时表示，潍柴船舶动力推进系统及发电业务深耕东南亚市场50多年，凭借优质的产品，高效的服务，过硬的品牌，赢得客户的认可。

潍柴集团董事长谭旭光（中）3月13日在新加坡亚太海事展潍柴产品发布会上致辞，并与（从左至右）越南美蓉机械有限公司副总经理阮龙庆、印度尼西亚三角洲船厂董事长陈德盛、新加坡企鹅船厂总裁谭德聪、印度尼西亚造船与海事工业协会副主席迈克尔·苏坦达，共同为全新一代6WH17产品发布剪彩。（图/潍柴集团提供）

WH17是潍柴历时七年精心打造的全新一代中速船舶动力产品，经过10000小时台架试验、100多万小时海上运行验证，涵盖六缸、八缸、12缸、16缸全系列，功率从1000马力到3200马力，标志着潍柴船舶动力产品已全面入高端市场，与国际一流品牌展开同台竞技。

设计理念方面，该产品采用高强度蠕铁机体及缸盖，优质合金钢曲轴，可靠性高；电子控制器单元（ECU）共轨系统，燃油喷射压力可达2200巴（bar）；关键零部件采用国际顶级品牌，确保性能和质量；潍柴自主ECU可以实现更精准控制，省油环保。

2024亚太海事展是亚太区规模最大、影响力最强的国际海事类展会，3月13日至15日在新加坡金沙会展中心举行，吸引来自全球60多个国家、1600多家国际领先海事公司参展。

今年海事展上，潍柴还推介6M21、WP2.5N静音机组等产品，广泛应用于运输船、渔船、工程船、海工平台等领域。

高端化和智能化是船舶工业和航运业未来的发展趋势。潍柴亮相的WH17产品系列，吸引业界专业观展者驻足交流。（图/潍柴集团提供）

深耕东南亚市场

东南亚船机市场是潍柴国际化的重点布局区域，可发挥集团的传统优势。

得益于强大的产品实力和优质的售后服务，潍柴作为中速机、高速机全系列船舶动力供应商，船用中速机全球销量前三、亚太地区市场占有率第一。潍柴船舶动力搭载发动机预防性维修诊断系统，实现主动维保提醒。

目前，潍柴在全球拥有1100多家维修服务中心，在新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾等建立了配件快速配送中心。东南亚地区有183家服务中心、700多个服务网点，确保服务两小时内响应、配件24小时内到达指定地点。

未来，潍柴将积极参与新加坡和东南亚地区海洋投资及船舶建造，全方位支撑集团在东南亚市场高速发展，为高质量共建“一带一路”贡献更多力量。

【本文内容由潍柴集团呈献】