曼谷飞狮城 161乘客滞留机场逾12小时

疑出现技术故障，捷星航空班机延误，161名乘客受影响，迟迟无法飞回新加坡，甚至滞留在曼谷机场逾12小时，苦不堪言。

这起事故发生在星期三（3月13日），捷星航空（Jetstar）航班3K516原先预计在星期三中午12时35分（泰国时间1时35分）从曼谷起飞，并于傍晚5时零5分抵达新加坡。

苦主余先生（37岁，IT人员）受访时说，航班起初延迟到傍晚5时20分起飞，但之后频频更改时间，变得越来越晚。

“飞机到了曼谷机场后，又停在停机坪三个小时不动。地勤人员说是有技术问题，机长两次测试都不过关。”

余先生说，161名乘客从上午时段就到曼谷机场，获悉航班延误后，就开始围着柜台询问，甚至讨说法，岂料都没有负责人出来交代或解释，导致乘客苦等。

“我们等到晚上7点，才被告知换了登机口， 直到10点左右，才告诉我们航班取消，就连通知延误消息的广播也没有，都是我们自己去查才知道。”

他补充说：“原本要到新加坡转机的人都受影响，听说有人要转机去参加父亲的葬礼，结果却被延误。很多人很不满，现场一片混乱。”

根据视频与照片，超过百名乘客在机场痴痴等候，有人用手机、笔电打发时间，有人则索性躺着休息。另外一段视频可见，机场柜台前排了一条长长的人龙，旅客们都看似心急如焚。

另一名受影响的连小姐（29岁，教师）则透露，她听地勤人员说飞机发生液压系统泄漏的情况，因无法修复才导致延误。

“我们到了凌晨1点才离开机场，足足浪费了12小时，也搞到很累。”

她也指，航空公司随后告知班机将更改至星期四（14日）晚上新加坡时间8时（泰国时间晚上9时）从曼谷飞回新加坡。

延误24小时 捷星致歉

捷星亚洲（Jetstar Asia）发言人受询时证实，星期三从曼谷飞往新加坡的3K516航班在出发前的例行检查发现技术故障，导致班机延误24小时。当时的乘客人数为161人。

发言人指，所有乘客均改期至星期四晚上起飞，并已于星期三晚上11时许，获得航空公司提供的住宿、交通和餐券。

发言人也指，那些不想乘坐改期航班的乘客，则可选择全额退款。“对于此次延误为乘客带来的困扰和不便，我们深表歉意。客户、公众和机组人的安全是我们最重视的，我们的团队正在努力让所有人尽快到达目的地。”

完整报道，请翻阅2024年3月14日的《新明日报》。