两年盗用公款近17万元 女会计判监30个月

两年内数次盗用公司信用卡和支票，把失信所得的16万8000余元花在个人开销上，女会计被判坐牢30个月。

被告瓦希迪（32岁）事发时是乐天国际物流（Lotte Global Logistics）的会计。她面对三项失信和一项伪造证件行骗的控状，星期四（3月14日）在国家法院承认其中两项，余项则交由法官下判时一并考虑。

被告因为职务关系，获授权使用乐天银行户头的支票簿，以协助付款给公司的供货商。

案情显示，乐天的常务董事会在出国前，事先签好几张空白支票交给被告，让她能自行进行付款。

被告萌生贪念，在支票上在收款人栏目填写自己的姓名，将款项占为己有。

2017年6月至11月，被告先后11次将总值约15万1144元支票存入个人银行户头，把钱用来交学费和应付自己的个人开销。

庭上透露，除了盗用公司支票，被告还盗刷公司的银行信用卡。

事发时，公司常务董事持有这张信用卡，不时会交给被告支付公司杂费，被告因此对信用卡的资料了如指掌。

根据控状，2018年2月至10月间，被告盗刷了45次公司的信用卡，来网购总值约1万7089元商品。

为了掩盖罪行，被告窜改乐天的银行对账单，以防公司审计员发现她的违法行为。

乐天在2019月9月发现被告挪用款项后展开内部调查，被告最后承认罪行。

被告律师代为求情说，被告在第一时间认罪，并配合警方调查。被告是初犯，至今对乐天作出约4万3743元赔偿，恳求法官判她坐牢22个月至24个月。