配合“无车星期天” 部分道路关闭巴士改道

配合来临的“无车星期天”活动，市政区和中央商业区的一些道路会关闭，部分巴士服务将改道。

暌违四年的“无车星期天”（Car-Free Sunday）活动，将于星期天（3月17日）复办。为此，一些巴士服务将在16日和17日，避开受影响的路段。

SMRT发文告说，961号将在16日改道，不在莱佛士酒店对面和高庭的巴士站停靠；961M号和970号则会在17日调整路线。

新捷运的10条巴士路线，也会在16日和17日改道。它们是：10号、57号、100号、130号、131号、133号、186号、195号、196号和400号。

另外，受裕廊区域地铁线工程影响，新捷运52号和105号巴士，将于16日暂时改道，不停靠在裕廊东中路第207座组屋前的车站。

17日除了“无车星期天”，也会举办MetaSprint系列双项铁人赛。新捷运的10号、14号、16号、70M号和196号巴士，从发车至早上9时30分，都不会停靠沿尼诰大道的两个巴士站。

耶稣受难日前夕 地铁巴士延长服务

耶稣受难日前夕（3月28日），公交业者会延长地铁和部分巴士的服务时间。

最后一趟地铁环线列车，会在晚上11时27分和11时43分，离开港湾站和多美歌站。

最后一趟南北线和东西线列车，则于午夜12时30分，离开政府大厦地铁站。汤申—东海岸地铁线开往滨海湾花园和兀兰北地铁站的末班车，会在午夜12时零2分和12时25分发车。

新捷运经营的滨海市区线和东北线，则会延长约半小时。盛港—榜鹅轻轨列车系统将运营至东北线末班列车进站。

另外，22条新捷运巴士路线的末班车发车时间也将延后，包括：222号、225G号、228号、229号、291号、292号、293号等。