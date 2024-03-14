慈援为巴勒斯坦难民 提供物资办开斋饭会

新加坡人道救援组织慈援（Mercy Relief）将在斋戒月期间，为受以哈冲突影响的巴勒斯坦难民，提供第二波救援物资，包括提供罐头食品，以及为难民办开斋饭会。

慈援星期四（3月14日）发文告说，将在3月15日至17日，分发罐头食品给4800名巴勒斯坦难民，包括家庭和个人。这些罐装食品都经过精心挑选，可满足基本的营养需求。慈援也会为200名难民，主办开斋饭会。

文告说，慈援主席萨万星（Satwant Singh）、董事会成员哈伊尔（Chairul Fahmy），以及执行董事穆罕默德（Muhammad Ashik）将前往当地参与这次行动。

穆罕默德受询时说，慈援已寻求有关当局批准，将救援物资通过安全可靠的方式，运至加沙南部与埃及毗邻的拉法地区。两场为难民准备的开斋饭会，则分别在埃及城市埃尔阿里什（El-Arish）和伊斯梅利亚（Ismailia）举办。

萨万星说：“在回教神圣的斋戒月里，开斋饭会有着特殊的意义，我们希望通过一起开斋来表达团结。与受影响的社群直接接触，也能让我们更好地了解他们的需求和挑战，确保我们的救援工作能做得到位。”

以哈冲突已持续五个多月，以色列在加沙地带的军事行动导致重大人员伤亡，人道危机不断加剧，加沙北部尤其严重。加沙卫生部上周说，加沙北部缺乏援助物资，已有数十人因脱水和营养不良死亡。

新加坡政府和民间组织 已为加沙平民筹约千万元物资

截至3月初，新加坡政府和民间组织已为加沙地带平民筹集约1000万元物资，各类援助活动也获得各种族与背景的新加坡人支持。

外交部长维文医生也在2月29日的国会拨款委员会辩论时，宣布我国将通过中东国家约旦，为加沙提供第三批救援物资。