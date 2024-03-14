涉找人代买三栋东海岸路私宅 中国富商潜逃七年返新被捕

中国籍富商涉嫌让两人替他购买三栋总值600多万元的有地住宅，在被控后申请出国借机潜逃，潜逃多年后在今年3月被捕。

现年59岁的被告詹国团在2017年被控三项抵触住宅房地产法令的控状，指他授意男子陈辉明和女子关爱梅，替他购买三栋位于东海岸路的私宅。

据了解，詹国团通过投资移民落户本地，关爱梅曾为詹家的公司工作，而陈辉明则曾为詹家公司提供会计服务。关爱梅和陈辉明是新加坡公民。

詹国团当年面控后向法庭申请在保释期间出国前往印度尼西亚，获得法庭批准。然而，他离开印尼后擅自去中国没有返回新加坡，法庭随后发出逮捕令。

据《商业时报》了解，被告是新加坡永久居民，相信自2017年开始潜逃，直到今年3月1日抵达新加坡时被捕。

被告被捕后，被加控一项抵触刑事诉讼法的罪名，指他在2022年12月16日无故缺席庭讯。案件展期至4月18日让他认罪。

《联合早报》早前报道，被告在中国拥有上百家公司的股份，在印尼、老挝和泰国经营钢铁生意，案发时年收入约700万元。

被告在新加坡持有两家公司，从事房地产开发。他的商业计划是在新加坡购买有地房产，拆除房屋后改建小型公寓出售。

2007年至2008年期间，陈辉明以他和公司Hwampoa的名义，帮被告购买两栋私宅，并指示关爱梅以她的名义帮被告买进另一栋。这三处住宅的买价分别为155万元、230万元和240万元。

原计划买一排七栋私宅改建公寓

然而，三栋私宅的拥有人都是被告，买房的资金也大部分由他支付。他当时计划买下那一排的七栋私宅改建公寓，但由于他不是新加坡人，不能在本地购买有地住宅，陈辉明和关爱梅因此代他购买。陈辉明预计这项计划能获得超过5000万元利润，会在事成后分得这项计划的20%收益。

被告的侄子和儿子相继服完兵役后，取得新加坡国籍。关爱梅和陈辉明分别在2012年和2013年将两栋私宅“转卖”给被告侄儿和儿子。实际上，购房款项全部来自被告的公司，房地产拥有人由始至终都是被告。

陈辉明否认有罪，受审后罪成，判入狱两年三个月又三周，以及罚款3000元。关爱梅早前认罪后也已判刑。（人名译音）